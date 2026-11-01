Более 100 полицейских пострадали во время беспорядков во Франкфурте-на-Майне





Возраст задержанных - от 13 до 29 лет. "У большинства из них германское гражданство", - отметил региональный министр. Во время беспорядков были повреждены 17 магазинов, 5 из них разграблены. Позек оценил число склонных к насилию участников протестов во Франкфурте-на-Майне в 1-1,5 тыс. человек, "преимущественно из среды мигрантов".





Масштабные демонстрации прошли 31 октября в более чем 30 городах Германии, в том числе Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. Вечером в некоторых городах дело дошло до беспорядков. В столице ФРГ на шествии левых радикалов в полицейских полетели пиротехнические средства, бутылки и яйца, пострадали 27 сотрудников, в Гамбурге поджигали баррикады, в Кельне стражам порядка пришлось применить водометы.





Хуже всего ситуация была во Франкфурте-на-Майне. Там участники протестов вступали в стычки с полицией, грабили магазины.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время беспорядков во Франкфурте-на-Майне пострадали более 100 полицейских, задержаны 54 человека. Об этом сообщил глава МВД федеральной земли Гессен Роман Позек, сообщает агентство DPA.