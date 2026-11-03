Более 10 стран в Европе сообщили о нарушениях работы холодильных систем в супермаркетах

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая кибератака затронула коммерческие холодильные системы в супермаркетах более 10 европейских стран. Убытки оцениваются в десятки миллионов евро, информирует ТАСС.





Ранее сообщалось о семи пострадавших европейских странах, где произошли кибератаки. Речь идет о супермаркетах Бельгии, Люксембурга, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландов и Эстонии. Утром 3 ноября появились сообщения, что подобные атаки зафиксировали еще как минимум в трех европейских странах - Германии, Италии и Дании. В октябре аналогичные случаи наблюдались во Франции.





В Германии супермаркеты сетей Edeka и CAP заявили о хакерских атаках на свои холодильные системы. В пресс-службе обеих компаний подтвердили случившееся, отметив, что атаки коснулись магазинов в федеральных землях Бавария и Северный Рейн - Вестфалия.





В Италии, под данным газеты ll Messaggero, как минимум три торговые точки в городе Катания и одна в Палермо сообщили о разморозке холодильников. Супермаркеты, по данным газеты, принадлежат сети Coop. В Португалии пострадали семь супермаркетов сети Intermarche, написала газета El Observador. Также пять компаний в Дании заявили, что зафиксировали хакерское нападение на их холодильное оборудование, однако, как уточнило издание The Copenhagen Post, их названия пока не разглашаются в целях безопасности.-0-