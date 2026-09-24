Bloomberg: технологическое отставание и внутренние разногласия ослабили позиции ЕС

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологическое отставание и внутренние разногласия ослабили позиции Евросоюза на мировой арене. Такое мнение выразил обозреватель американского агентства Bloomberg Лионель Лоран, сообщает БЕЛТА.



По мнению Лорана, возможности ЕС влиять на международные процессы ограничиваются сразу несколькими факторами: зависимостью от американских вооружений и технологий, нехваткой собственных крупных игроков в сфере высоких технологий и разногласиями внутри самого блока. Голос сообщества не слышат по ближневосточной проблематике, ЕС также не приглашают на переговоры между Украиной и Россией.



Как отмечается в публикации, увеличение расходов ЕС на оборону с 2020 года не привело к сокращению технологического разрыва с США и азиатскими странами. Европейский рынок по-прежнему во многом зависит от американских компаний в сфере облачных вычислений и от Китая - в поставках редкоземельных элементов.



Серьезное давление испытывает и европейский автопром. Несмотря на торговые ограничения, китайские производители наращивают присутствие на рынках стран ЕС.



Отдельной проблемой Лоран считает зависимость Европы от американских разработок в сфере искусственного интеллекта. Без собственных технологических решений ЕС рискует остаться в основном в роли догоняющего, тогда как ключевые решения о развитии передовых ИИ-моделей будут принимать США и Китай.-0-