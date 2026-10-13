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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
13 октября 2026, 23:54

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Фото Fotolia
Фото Fotolia
Фото Fotolia
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером растут на 3% - до $1005 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Об этом пишет РИА Новости

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $971,7 (-0,4%). Ценовой минимум на данный момент составляет $969,2 (-0,7%), ценовой максимум - $1011 (+3,6%). По состоянию на 22.10 показатель составлял $1004,9 (+3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $975,7 за тысячу кубометров. 

Во вторник цены на газ в Европе впервые с сентября превысили отметку в $1000 за тысячу кубометров, а также обновили максимум с конца 2022 года.
 
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив $600 за тысячу кубометров. 

Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем $637,5 за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила $745,4 за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля, а по итогам сентября - $897,1 (на 20% выше уровня августа). 

В начале сентября котировки пробили $900, а в середине месяца, ненадолго, и $1000 за тысячу кубометров.
 
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в $3892 за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.-0-
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