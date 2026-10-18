Bild: счетная палата Германии предупредила Бундестаг о расширении дыры в бюджете

Эксперты палаты отметили, что в 2027 году разница между расходами (555,4 млрд евро) и доходами государства (394,7 млрд евро) вырастет на 2,7 процентных пункта, до 28,9%. "Брешь по сравнению с докризисным 2019-м годом более чем в 11 раз больше - 160,7 млрд евро", - отмечается в заключении.





С 2028 года и в последующие годы она превысит 30%, предупредили в палате, призвав к консолидации средств. В ведомстве считают, что Бундестаг должен повлиять на правительство ФРГ в этом вопросе.

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная счетная палата ФРГ предупредила Бундестаг о расширении разницы между расходами государства и налоговыми поступлениями. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на заключение ведомства, направленное в бюджетный комитет парламента, передает ТАСС.Проект госбюджета на 2027 год предусматривает расходы в размере 555,4 млрд евро. Запланированный чистый объем заимствований составит 118,7 млрд евро. К этой сумме добавляются новые долги в рамках специальных фондов для развития инфраструктуры и Бундесвера. Так что общий объем новой задолженности оценивается примерно в 200 млрд евро.Ранее Федеральная счетная палата ФРГ предупредила власти Германии о том, что страна может оказаться в долговой ловушке.-0-