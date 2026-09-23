23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный беспилотник был замечен на территории международного аэропорта Берлина, работа которого была приостановлена примерно на 45 минут. Об этом сообщила газета Bild, передает ТАСС.
"Дрон был замечен в 20.00 (21.00 по минскому времени) на северной взлетно-посадочной полосе. В 20.20 (21.20 по минскому времени) воздушное пространство над аэропортом было закрыто", - сообщила изданию представитель воздушной гавани. Несколько рейсов перенаправили в Дрезден.
В 21.05 (22.05 по минскому времени) воздушное пространство снова открыли. Прилеты и вылеты последовали с задержками. По информации Bild, некоторые очевидцы утверждают, что видели как минимум три беспилотника.
Всего в первом полугодии 2026 года в аэропорту Берлина было зафиксировано появление 28 БПЛА, что в 7 случаях привело к приостановке его работы.-0-
В мире
23 сентября 2026, 23:59
Bild: неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
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