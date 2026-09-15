"Безответственное действие". Захарова о планах Литвы отказаться от запрета на размещение ядерного оружия 

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Планы Вильнюса отказаться от запрета на размещение на своей территории ядерного оружия безответственны и могут превратить Литву в площадку для возможных провокаций НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.



"Это абсолютно безответственное действие. Я не знаю, чем это завершится. Эти шаги ложатся в русло крайне провокационной и дестабилизирующей антироссийской политики стран НАТО, которые вообще не учитывают, что там хотят жители Литвы, а просто рассматривают Литву как плацдарм, как очередную площадку для возможных провокаций. Потому что все это включает эскалационное развитие различных схем и алгоритмов так называемого расширенного ядерного сдерживания. А это ведет к наращиванию и расширению совокупного общенатовского потенциала в ядерной сфере, который, конечно, будет представлять для нашей страны вызов", - сказала Мария Захарова.



"Прямым ответом на подобную политику и стало размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси, что теперь рассматривается нами как неотъемлемый элемент обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности Союзного государства", - подчеркнула она.



Официальный представитель МИД РФ отметила, что причина таких действий Запада заключается либо в вопиющей некомпетентности, либо в крайнем цинизме политиков-однодневок, стремящихся заполучить гарантированный источник наживы посредством выкачивания дополнительных средств из собственных граждан на покрытие дорогостоящей статьи военных расходов.



"Мы рекомендовали бы вот этим западноевропейским горячим головам как-то трезво взглянуть на мир и отнестись со всей серьезностью к нашим предупреждениям. А, кстати, прислушаться к ним было бы полезно не только деятелям из Вильнюса и Хельсинки", - добавила Мария Захарова.-0-