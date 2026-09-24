Без срока давности. В Германии расследуется дело 105-летнего бывшего охранника лагеря военнопленных

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура немецкого Дортмунда ведет расследование дела 105-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Зенне (земля Северный Рейн - Вестфалия), сообщает издание Bild.



Центральное ведомство по расследованию преступлений национал-социализма передало прокуратуре дела двух бывших охранников лагеря для военнопленных Шталаг 326 VI K. Один из обвиняемых уже умер, второму сейчас 105 лет.



Мужчину обвиняют "в пособничестве в многочисленных убийствах посредством его охранной деятельности в Зенне". Через лагерь прошли более 300 тыс. военнопленных, число погибших, по оценкам, составило до 70 тыс. человек. Заключенными были в основном советские пленные, там также содержались французские, польские, сербские, итальянские и бельгийские солдаты.



Издание отмечает, что 105-летний бывший охранник, вероятно, один из самых пожилых обвиняемых в истории немецкой юстиции. Также прокуратура Дортмунда ведет расследование дела бывшего охранника лагеря для военнопленных в Хемере, которому исполнилось 100 лет.



Убийство или пособничество убийству в Германии не имеют срока давности. Если обвиняемые способны участвовать в судебном процессе, разбирательства проводятся и в отношении очень пожилых подсудимых. В декабре 2022 года последний на сегодняшний день нацистский процесс в Германии завершился осуждением бывшей секретарши концлагеря Штуттхоф: 97-летнюю женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно за пособничество убийству в 10 505 случаях.-0-