23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом передает РИА Новости.
"Мы изучаем этот вопрос (ограничений на экспорт дизельного топлива. - Прим. БЕЛТА): насколько это целесообразно с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет", - сказал Бессент журналистам на полях Генассамблеи ООН.
Ранее издание Politico сообщало, что американские законодатели и представители аграрных штатов усилили давление на кабинет Трампа, требуя ограничить или полностью заблокировать экспорт дизельного топлива на фоне рекордного подорожания горючего на внутреннем рынке.
Поводом для беспокойства стал скачок розничной стоимости дизеля в США до исторического максимума в $6,51 за галлон (около 3,8 л), что поставило под угрозу уборочную кампанию и создало риски резкого разгона продовольственной инфляции в стране накануне промежуточных выборов в Конгресс.-0-
В мире
23 сентября 2026, 00:37
Бессент: США изучают возможность запрета на экспорт дизеля на фоне рекордного подорожания топлива на внутреннем рынке
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