17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе прошли очередные акции протестов школьников, которые сопровождались столкновениями с полицией. Об этом сообщает ТАСС.
Беспорядки начались после того, как полиция блокировала в центре столицы колонну школьников и студентов в несколько сотен человек, так как манифестация не была разрешена. Учащиеся отказались разойтись и стали забрасывать полицию петардами и бутылками, запускать в их сторону фейерверки. Полицейские ответили водометами и слезоточивым газом.
После прибытия полицейских подкреплений колонна разделилась на небольшие группы, оставляя на своем пути подожженные урны, сломанные велосипеды и самокаты.
Как сообщил телеканал RTL, спорадические столкновения этих групп с полицией продолжались весь вечер в районе Центрального, Северного и Южного вокзалов, в центре Брюсселя. На юго-западе Брюсселя в коммуне Андерлехт ближе к 19.00 по минскому времени полиция заблокировала самую большую группу протестующих и приступила к задержаниям. Согласно информации брюссельского портала BX1, в беспорядках участвовали молодые люди от 12 до 30 лет.
Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен назвал беспорядки "чистым и бессмысленным насилием".
Школьные и студенческие организации, которые являются организаторами протестов, говорят, что они выступают против реформы образования, предусматривающей сокращение финансирования этой сферы и увеличение нагрузки для преподавателей. Согласно оценкам экспертов, огромное влияние на распространение брюссельских протестов оказывают кадры школьных демонстраций в соседней Франции, которыми наводнены франкоязычные соцсети.-0-
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17 октября 2026, 21:52
Беспорядки и столкновения с полицией произошли во время протестов в Брюсселе
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