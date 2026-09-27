Беспилотники повстанческого движения в Судане атаковали крупное нефтехранилище





По его данным, объект расположен примерно в 20 км от города Вад-Медани. После серии взрывов на территории нефтехранилища вспыхнул пожар, огонь охватил несколько резервуаров с нефтепродуктами. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.





Вооруженные силы Судана сообщили, что один из участвовавших в атаке беспилотников был сбит средствами противовоздушной обороны. Остальным дронам удалось достичь района нефтехранилища.





Умм-Алейла считается одним из основных хранилищ нефтепродуктов в центральной части Судана. Оно используется для снабжения бензином и дизельным топливом штата Аль-Джазира и соседних районов.-0-

27 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Беспилотники повстанческого движения "Силы быстрого реагирования" атаковали крупное нефтехранилище Умм-Алейла в суданском штате Аль-Джазира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sudan Tribune.