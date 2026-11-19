19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности на континенте после достижения мирного соглашения по Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине, сообщает ТАСС.



По словам Бернэма, Великобритания и ее союзники готовы вступить в серьезный диалог по вопросам европейской безопасности, но "только после того, как будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией".



Встреча "коалиции желающих" прошла 19 ноября в Берлине. Участники обсуждали координацию дальнейшей помощи Украине, гарантии безопасности после завершения конфликта и выработку общей позиции по дипломатическому урегулированию.-0-