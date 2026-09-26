26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая демонстрация против социальной и экономической политики федерального правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и Сената Берлина прошла в столице Германии, сообщает ТАСС.
По словам корреспондента агентства, сотни манифестантов выступили против сокращения бюджетных расходов, требуя защиты пенсионной системы, здравоохранения и обеспечения доступного жилья.
Демонстрация была организована Объединением немецких профсоюзов (DGB), крупнейшим индустриальным профсоюзом страны IG Metall, а также рядом экологических и общественных организаций.
Активисты требуют от властей отказа от мер жесткой экономии, заморозки роста цен на аренду жилья, расширения финансирования медицинских учреждений, а также гарантии стабильных пенсионных выплат на фоне растущей инфляции.
Некоторые участники акции связывают сокращение социальных расходов внутри страны с резким ростом оборонного бюджета. В толпе видны плакаты: "Деньги на социальные нужды вместо войны!". Активисты также выступают с резкой критикой в адрес канцлера ФРГ и председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Многие держат в руках плакаты с надписью: "Мерц должен уйти!".
Акции и демонстрации также проходят во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Штутгарте, Лейпциге, Эссене и других городах.-0-
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26 сентября 2026, 23:51
В Берлине прошла демонстрация против социальной политики правительства Мерца
Фото Pixabay
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