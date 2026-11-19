Заря по обе стороны стены. В чем символичность саммита в Шэньчжэне?

Резиденция предназначена для официальных приемов, встреч руководителей Коммунистической партии Китая и зарубежных делегаций. Накануне здесь состоялись отдельные встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Резиденция предназначена для официальных приемов, встреч руководителей Коммунистической партии Китая и зарубежных делегаций. Накануне здесь состоялись отдельные встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Перемены столетнего масштаба". О чем говорили на открытой части встречи?

Он также назвал общие угрозы для России, США и Китая - международный терроризм и транснациональную преступность. Он также назвал общие угрозы для России, США и Китая - международный терроризм и транснациональную преступность.

Диалог - правильный выбор. Чем завершились переговоры?

Один из ключевых ее пунктов - Россия, Китай и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению ядерного распространения. Один из ключевых ее пунктов - Россия, Китай и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению ядерного распространения.

Путин заявил, что и Трамп, и Си Цзиньпин говорили о заинтересованности в прекращении конфликта в Украине. Что касается России, то она не видит непреодолимых препятствий для достижений договоренностей по Украине. Путин заявил, что и Трамп, и Си Цзиньпин говорили о заинтересованности в прекращении конфликта в Украине. Что касается России, то она не видит непреодолимых препятствий для достижений договоренностей по Украине.

Возвращаясь к теме сегодняшнего саммита с Трампом и Си Цзиньпином, российский лидер выразил пожелание, чтобы между участниками трехсторонней встречи было взаимное понимание. Возвращаясь к теме сегодняшнего саммита с Трампом и Си Цзиньпином, российский лидер выразил пожелание, чтобы между участниками трехсторонней встречи было взаимное понимание.

"Большая тройка" заново учится говорить. Какие оценки звучали в зарубежных СМИ?

Подобные встречи, отмечает издание, подчеркивают роль дипломатии на уровне глав государств в урегулировании разногласий и укреплении взаимного доверия в условиях меняющегося и неспокойного мира. Подобные встречи, отмечает издание, подчеркивают роль дипломатии на уровне глав государств в урегулировании разногласий и укреплении взаимного доверия в условиях меняющегося и неспокойного мира.

Необходимость такого диалога назрела давно. В условиях полной разбалансировки мира, что сопровождается военной конфронтацией, экономическими потрясениями и появлением новых технологических реалий, которые несут не только пользу, но и угрозу человечеству, сформировался запрос на поиск путей мирного сосуществования и выработку понятных и предсказуемых правил взаимодействия. И от кого, если не от крупнейших государств мира, ждать в этом плане инициативы и конкретных дел?Местом переговоров лидеров России, Китая и США была выбрана государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан", расположенная у подножия горы Цилинь. Ее название переводится как горная усадьба цилиня - китайского единорога, символизирующего долговечность, мудрость и благополучие.Анонсируя трехсторонние переговоры, китайский МИД сообщил, что Си Цзиньпин, Путин и Трамп проведут углубленный обмен мнениями по важнейшим вопросам, касающимся глобального мира.На значимость саммита РФ, КНР и США указал заместитель заведующего отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Ма Хуэй. "Сам факт того, что это происходит, - значительное событие. Великие державы, крупные страны должны нести особую ответственность за мир. Мы должны играть ключевую роль в мировых делах. Если великие державы смогут поддерживать то, что мы называем стратегической стабильностью, это важно для мира и развития во всем мире", - отметил Ма Хуэй в беседе с ТАСС.В Кремле отмечали, что встреча лидеров РФ, Китая и США является сигналом о том, что самые острые проблемы можно решать путем диалога. "Это очень важная встреча, которая действительно в современном мире не имела и не имеет аналогов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В западной прессе отмечали, что переговоры в Шэньчжэне могут символизировать "новую Ялту". Однако Песков призвал не сравнивать нынешнюю встречу с Ялтинской конференцией. "Все сравнения с Ялтой - это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью", - сказал представитель Кремля.Исторической встречу с российским и китайским коллегами назвал президент США. "Здесь, в Китае, я с нетерпением жду исторической трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Путиным", - сказал Трамп. Он также отметил, что его встреча с Путиным была призвана подготовить почву для переговоров лидеров России, США и Китая.Перед началом трехсторонних переговоров в Шэньчжэне лидеры сделали совместное фото. СМИ запечатлели Си Цзиньпина, Путина и Трампа, сидящими за круглым столом, что журналисты расценили как символ равноправия и единства. На стене возле стола переговоров можно увидеть полотно "Утренняя заря по обе стороны Великой стены", что в некотором смысле тоже выглядит символично.Для членов делегаций были отведены отдельные столы. С российской стороны на переговорах присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник российского лидера Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.В состав китайской делегации вошли руководитель канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, а также послы КНР в США и России Се Фэн и Чжан Ханьхуэй.С американской стороны присутствовали глава Госдепа Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер.Ряд заявлений прозвучал на открытой для прессы части встречи, которая продлилась более 10 минут, сообщает ТАСС. Первым выступил Си Цзиньпин как хозяин саммита. Далее он передал слово Путину. Третьим выступил Трамп."Встреча высших лидеров Китая, России и США, состоявшаяся впервые в истории, имеет новаторское значение", - отметил китайский лидер.По словам Си Цзиньпина, Китай, Россия и США должны сотрудничать в решении глобальных проблем и совместно защищать мир и стабильность. Позитивное взаимодействие между ведущими державами он назвал необходимостью."Сегодня в мире ускоряются перемены столетнего масштаба, спокойствия на планете нет. В сложные времена проявляется ответственность, и наши три страны должны служить примером, совместно поддерживать мир и стабильность во всем мире и вносить больший вклад в прогресс человечества", - заявил китайский лидер.Си Цзиньпин сказал, что Китай, Россия и США не могут изменить друг друга, и отметил важность диалога. "Необходимо поддерживать диалог и консультации. Разногласия между крупными державами неизбежны. Без коммуникации будут распространяться подозрения, а незначительные трения могут перерасти в крупные конфликты, - сказал он. - Трем странам следует поддерживать регулярные обмены на высоком уровне, обеспечивать бесперебойные каналы диалога на всех уровнях и создавать механизмы кризисной коммуникации и предотвращения кризисов, чтобы минимизировать ошибки, эффективно урегулировать разногласия и не допускать эскалации трений"."По важным и деликатным вопросам, затрагивающим интересы друг друга, мы должны предварительно общаться, ставить себя на место друг друга и действовать осторожно, избегая нарушения красных линий друг друга", - добавил он.При этом он обозначил четыре принципа взаимодействия великих держав: взаимное уважение, мирное сосуществование, сотрудничество и взаимовыгодное развитие, диалог и консультации."Когда великие державы живут в согласии - в мире спокойно, а когда они противоборствуют - мир погружается в хаос", - добавил китайский лидер.По его словам, Китай, РФ и Соединенные Штаты должны поощрять урегулирование конфликтов за счет диалога и дипломатии.Си Цзиньпин также отметил, что Пекин успешно продвигает всеобъемлющее стратегическое партнерство. "В последние годы Китай продвигает всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию в новую эпоху с Россией, активно выстраивает с США конструктивные стратегические и стабильные отношения, - сказал он. - Китай способствует формированию отношений между ведущими державами, характеризующихся мирным сосуществованием, общей стабильностью и сбалансированным развитием, и приносящих пользу всем сторонам и миру".О важности партнерства и способности России, Китая и США внести значимый вклад в укрепление стабильности в мире заявил и Путин."Мы стояли у истоков Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившаяся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы", - сказал Путин.Он отметил, что сегодня интересы трех стран во многих вопросах совпадают. "У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов - конечно, включая и конфликт в Украине", - сказал российский лидер."Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую", - добавил российский лидер.О том, что на лидерах Соединенных Штатов, России и Китая лежит особая ответственность, заявил Трамп."Как главы трех наиболее крупных стран мы несем особую ответственность за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалога по вопросам, которые затрагивают не только наши народы, но и всю планету, - сказал Трамп. -Слишком часто бывшие лидеры (вероятно, подразумеваются предшественники Трампа. - Прим. БЕЛТА) избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, а мы считаем, что все должно быть наоборот, мы уверены в этом".По его словам, трехсторонняя встреча позволяет решить важные вопросы. "Я думаю, что во многих аспектах мы действительно создаем историю. Нам троим есть о чем поговорить, и мы уже многое обсудили", - сказал американский лидер, отметив, что для него честь находиться на этой встрече вместе с лидерами РФ и КНР.Президент США затронул тему ядерного сдерживания. Он заявил, что странам трудно избавляться от ядерного оружия, когда оно у них уже есть. При этом он отметил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия.Американский лидер также сообщил, что на трехсторонней встрече будет обсуждаться Международный уголовный суд (МУС), который действует за пределами своей юрисдикции. "МУС вышел из-под контроля", - сказал он.Также будет обсуждаться урегулирование конфликта в Украине. "Мы сегодня обсудим войну в Украине. Мы уже провели сегодня длительное обсуждение этой темы с президентом Путиным. Я думаю, кое-что происходит. Мы оба надеемся, что другая сторона тоже хочет увидеть окончание этой войны", - сказал Трамп.Трехсторонняя встреча продлилась почти полтора часа. Лидеры не выступали с совместными заявлениями перед журналистами, однако по итогам переговоров была опубликована совместная декларация."Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия", - говорится в документе.Лидеры России, Китая и США подтверждают важность стабильных энергопоставок. "Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран", - отмечается в декларации.В документе говорится о приверженности России, Китая и США как постоянных членов Совета Безопасности ООН реформированию всемирной организации, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.Поднимается тема Международного уголовного суда. "Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями", - отмечается в декларации.Впечатлениями от трехсторонней встречи поделился Си Цзиньпин. Он отметил, что переговоры прошли в позитивном и конструктивном русле, и выразил надежду, что семена, посеянные на сегодняшней встрече, обязательно пустят корни, прорастут и принесут плоды.Китайский лидер отметил, что Китай, Россия и США придерживаются единого мнения в вопросе поддержания мира. "Мы все помним историю совместной борьбы в ходе Второй мировой войны и подчеркиваем необходимость беречь с трудом достигнутый мир", - сказал он.При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что великие державы должны учитывать обоснованные озабоченности всех стран в области безопасности. "Мы все согласны, что великие державы должны придавать значение обоснованным озабоченностям всех государств в сфере безопасности. Мы все считаем диалог и переговоры правильным выбором для урегулирования разногласий", - заявил китайский лидер.По итогам саммита перед журналистами выступил и президент России. Он назвал очень полезным трехсторонний саммит с Си Цзиньпином и Трампом, сообщает ТАСС. По его словам, дискуссия проходила в очень откровенном режиме, позволила лучше понять друг друга. В этом большая заслуга китайского лидера, организовавшего свободную дискуссию."Это не картинка, это серьезная совместная работа", - сказал российский лидер.По его словам, трехсторонний формат встреч может быть продолжен, однако он не ставит своей целью подчинить кого-то совместным решениям Москвы, Вашингтона и Пекина. Этот формат нацелен на поиск взаимоприемлемых решений.Российский лидер сообщил, что в ходе переговоров обсуждалась тема реформирования ООН, угрозы ИИ и украинский конфликт. На последнем российский лидер остановился подробно."Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать этот конфликт вооруженный. Вопрос не только или даже не столько у нас сегодня. Вопрос в украинской стороне. Хочу повторить еще раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной", - сказал он.При этом Путин отметил, что Украина имеет право на безопасность, так же, как и Россия. "Мы признаем, что Украина имеет право на безопасность, так же, как и Россия, просто безопасность России никто не хочет обсуждать, а это существенный момент для нас, мягко говоря", - сказал Путин.Президент России затронул вопрос европейской безопасности, заявив о готовности его обсуждать в рабочем порядке. Что касается требований России по европейской безопасности, то они, по словам Путина, досконально не формулировались, однако являются законными.Российский лидер отметил, что в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями. И здесь он привел параллели с Ялтинской конференцией. "В Ялте никто не делил мир, хочу это подчеркнуть и хочу, чтобы всем было понятно. В Ялте не было раздела мира на зоны влияния. Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. А что надо было делать тогда, продолжать войну что ли?" - задался вопросом Путин.Он сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в Россию и обозначить свои позиции относительно обеспечения безопасности в регионе. "Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позиции. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной", - отметил Путин.Президент РФ подчеркнул, что обсуждать "безопасность Европы без самой Европы странное было бы дело", Россия не против участия европейцев в переговорах."Что будет дальше, никто не знает. Господь Бог знает только, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренности, то взаимное понимание имело место быть", - сказал Путин.Как сообщает ТАСС, Си Цзиньпин лично проводил российского президента и пожелал ему счастливого пути: Путин далее направится в Таджикистан с рабочим визитом."Большое вам спасибо! - обратился президент РФ к председателю КНР. - За организацию - все очень здорово. Мне кажется, даже никто и не ожидал, что все так пройдет".Американские СМИ сообщают, что Трамп после завершения встречи направился в аэропорт в сопровождении министра иностранных дел Китая Ван И."Три державы. Один стол. Весь мир наблюдает. 19 ноября лидеры Китая, России и США впервые сядут за один стол в Шэньчжэне. Это не Ялта 2.0. Это возможность исследовать новый путь к мирному сосуществованию крупных держав в многополярном мире", - анонсировало встречу китайское издание Global Times."Большая тройка" заново учится говорить друг с другом - в этом смысл всего мероприятия, чем бы оно ни завершилось, пишет российское агентство РИА Новости."Мы имеем, по сути, новую философию глобальной политики, сформулированную организаторами встречи, то есть китайцами. С их точки зрения, начинает создаваться новая модель международных отношений. Раньше нормой была конфронтация сверхдержав, их борьба за лидерство. Сейчас необходимо перейти к новой норме взаимодействия между большими странами (саммит в Шэньчжэне для того и проводится), вдобавок к этой норме - если она заработает - будут подключаться все больше стран, вместо того чтобы сбиваться в альянсы друг против друга", - пишет агентство.Американское агентство Bloomberg отмечает, что мероприятия, подобные саммиту в Шэньчжэне, запоминаются благодаря образам, которые они создают. Встреча лидеров России, Китая и США станет одним из таких образов."И Пекин, и Кремль отвергают идею о том, что крупные державы должны определять судьбу малых стран, вместо этого придерживаясь видения многополярного мира. Однако будет трудно избежать образа новой "Большой тройки" после беспрецедентной трехсторонней встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа", - пишет Bloomberg."Что Трамп может извлечь из трехстороннего саммита в Шэньчжэне?" - гласит заголовок статьи в американском журнале The American Conservative.В эпоху глобальных конфликтов и потрясений уже сам по себе трехсторонний саммит с участием лидеров Китая, России и США вселяет надежду, пишет издание. Однако остается открытым вопрос, удастся ли реализовать стремление к более мирному и стабильному глобальному порядку на встрече в Шэньчжэне."Эта трехсторонняя встреча может способствовать прогрессу как в вопросах ядерной стабильности, так и в региональных конфликтах - проблемах, которые в настоящее время преследуют наш мир, грозя выйти из-под контроля и привести к еще более трагическим последствиям, - отмечает The American Conservative. - Трехсторонняя дипломатия сопряжена с особыми трудностями, но такой саммит обладает потенциалом для преодоления предрассудков, которые слишком часто препятствуют заключению двусторонних или многосторонних соглашений. Более того, треугольник Китай-Россия-США объединяет три самые мощные военные силы на Земле, поэтому сложные, но необходимые дискуссии по вопросам безопасности естественным образом выходят на первый план".Встреча лидеров США, РФ и КНР в Шэньчжэне вызывает тревогу в Европе, пишут европейские СМИ. "Встреча Трампа с Путиным и главой КНР Си Цзиньпином вызывает у европейских чиновников дополнительные опасения по поводу того, что лидеры могут обсудить или принять решения о будущей системе безопасности региона без присутствия европейцев", - пишет европейское издание Politico.Пока ЕС пытается определиться со своей ролью, Путин ведет переговоры с Трампом и Си Цзиньпином, отмечает немецкий Bild."В четверг Дональд Трамп, Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в Шэньчжэне, - анонсировал встречу Bild. - Самые влиятельные люди мира обсудят войну с Ираном и, предположительно, Украину. В переговорах также примет участие Илон Маск. А европейцев в очередной раз не пригласили, хотя на кону их собственная безопасность".Издание полагает, что заявления европейских лидеров о единстве и смелости, прозвучавшие на недавнем саммите в Дублине, не более, чем пустые мечты. "В последние недели мы видим не силу ЕС, а его бессилие. Не его единство, а его раскол, - сетует издание. - Пока Трамп, Путин и Си Цзиньпин ведут переговоры о будущем Европы, сама Европа продолжает поиски единого голоса".Сербская газета "Политика" прогнозирует, что трехсторонняя встреча в Шэньчжэне может определить, кто будет создавать правила следующей эпохи, а кто будет к ним адаптироваться."Трехполярный мир - это не альянс трех, а порядок с тремя центрами, в котором каждый сотрудничает с другим, чтобы сдерживать третьего, - пишет издание. - Шэньчжэньские соглашения не сделают мир справедливее, но они прояснят красные линии. Если не будет ясности, чего делать нельзя, за этим последует расширение ядерных арсеналов и технологических блоков, а также усиление зависимости от алгоритмов, принимающих решения быстрее, чем дипломаты могут исправить ошибки своих президентов".Издание полагает, что встреча в Шэньчжэне покажет, смогут ли Путин, Си Цзиньпин и Трамп найти общий язык в тех областях, где их страны уже вступили в опасную конкуренцию, или же они расстанутся, ясно дав друг другу понять, за какую черту нельзя переходить. "За один день они не разделят мир, но могут определить, за какие границы, технологии и войны в ближайшие годы будут вестись главные сражения", - резюмирует "Политика".Вита ХАНАТАЕВА, Фото ТАСС, пресс-службы президента РФ/ ТАСС, kremlin.ruБЕЛТА.-0-