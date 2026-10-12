Бензин в Польше снова подорожает

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 13 октября в Польше вступят в силу новые, более высокие предельные цены на бензин. Об этом пишут польские СМИ.



Министерство энергетики Польши объявило о новых тарифах, которые будут действовать на всех заправках в Польше. Так, цена на 95-й бензин составит 7,06 злотых (почти $1,8) за литр, за 98-й бензин - 7,95 злотых (почти $2,03) за литр, а дизельное топливо по-прежнему будет стоить более 8 злотых (около $2,04). Это представляет собой довольно существенное повышение стоимости бензина по сравнению с ценами, которые действовали на это топливо в выходные 10-11 октября, а также в понедельник 12 октября, отмечают СМИ.



При заправке 50 л 95-го бензина по новой максимальной цене счет составит 353 злотых (почти $90). В случае с 98-м бензином заправка 50 л обойдется в 397,5 злотых (более $100).



В публикациях отмечается, что в Польше действует правительственная программа снижения цен на топливо, но цены продолжают расти.-0-