Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по иранским объектам до выборов в Конгресс 

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по иранским объектам, которые можно было бы осуществить до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Об этом передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.



По данным издания, окончательное решение еще не принято, но президент США Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении ударов до дня голосования.



Источники отметили, что масштабы и цели потенциальных ударов, как и вопрос, стоит ли их наносить, все еще обсуждаются. В последние недели Пентагон представил президенту США несколько вариантов, которые позволят возобновить военные действия после промежуточных выборов, в том числе и против энергетических объектов исламской республики. Как отмечают собеседники журнала, американский лидер хочет снизить цены на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до выборов.



В Центральном командовании ВС США (CENTCOM), в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, признают, что ограниченные удары сами по себе не заставят Иран сесть за стол переговоров, не восстановят прежний уровень судоходства в Ормузском проливе и не снизят цены на бензин до дня выборов. Однако сторонники нанесения ударов полагают, что атака позволит Трампу продемонстрировать силу, а это может помочь республиканцам перед выборами, сообщил The Atlantic. За этой операцией могут последовать более масштабные военные действия после промежуточных выборов, когда, по словам Трампа, конфликт, продолжающийся уже восьмой месяц, может возобновиться. По данным источников, президент США дал понять своим помощникам, что готов нанести новый удар по Ирану, хотя его советники считают, что подходящий момент для этого наступит скорее после промежуточных выборов, а не до них.



Предполагалось, что США не будут наносить удары по Ирану до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о конфликте, который подрывает позиции Республиканской партии по всей стране. Атака, подчеркивает журнал, подвергнет риску жизни примерно 50 тыс. американских военнослужащих, находящихся в регионе, а также союзников в Персидском заливе и еще больше истощит американские арсеналы. Многие сторонники Трампа хотят выхода США из войны, чтобы остановить рост инфляции в стране. Удар, скорее всего, приведет к обратному эффекту, отмечается в статье. По данным информационного управления американского Минэнерго, цены на нефть, как правило, росли, когда США возобновляли удары после перерыва.-0-