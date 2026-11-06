6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторы письма, после получения которого были эвакуированы сотрудники нескольких ирландских СМИ, а некоторые пассажирские самолеты совершили экстренную посадку, предупредили о подготовке "новой волны атак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты Financial Times, которая получила доступ к отправленному по электронной почте предупреждению.
В тексте говорится, что события этой недели - "лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем". Авторы письма пригрозили атаками против самолетов, круизных лайнеров, станций метро и поездов.
Ранее из зданий редакций в Дублине из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотрудники некоторых ирландских СМИ, в том числе RTE, газеты Irish Independent, радиостанций Newstalk, Today FM, Spin 1038 и 98FM. Британский телеканал Sky News также сообщил, что получил предупреждение об угрозе.
В последние дни авиационные власти разных стран получили десятки анонимных сообщений о том, что на борту пассажирских самолетов, следующих по маршрутам в Европе, заложены бомбы. Некоторые авиалайнеры были вынуждены совершить экстренные посадки. До сих пор ни одна из этих угроз не подтвердилась, взрывные устройства обнаружены не были. Как пишет FT, 6 ноября некоторые авиакомпании изменили тактику и перестали информировать о том, какие именно рейсы были упомянуты в разосланных предупреждениях или их количество.
По подсчетам газеты The Guardian, предупреждения 6 ноября затронули не менее 18 рейсов в Болгарию, Великобританию, Венгрию, Италию, на Кипр, в Португалию, Румынию, Францию и Чехию.-0-
В мире
06 ноября 2026, 22:02
Авторы писем с угрозами заявили о подготовке новых атак в Европе - FT
Фото Рixabay
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