Автоперевозчики Латвии бьют тревогу из-за роста цен на топливо и просят помощи у правительства

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская национальная ассоциация автоперевозчиков Latvijas Auto обратилась к Кабинету министров с призывом срочно помочь отрасли, по которой ударил стремительный рост цен на дизельное топливо, пишут латвийские СМИ.



По расчетам ассоциации, с начала 2026 года литр дизеля подорожал с 1,57 до 2,24 евро (почти на 43%). Текущее удорожание топлива увеличило себестоимость обслуживания каждого грузовика в среднем на 2,2 тыс. евро в месяц. "Каждые 3 цента роста стоимости литра дизеля добавляют примерно 1 цент к себестоимости каждого пройденного километра. Нынешний скачок цен привел к тому, что каждый километр пути стал дороже в среднем на 22 цента", - говорится в материале.



Транспортные компании предупреждают, что не смогут долго нести эти убытки в одиночку. Если правительство не вмешается, лавинообразный рост цен неизбежно перекинется на стоимость всех доставляемых товаров и продуктов.



На подорожание топлива также отреагировали региональные автобусные перевозчики. 16 сентября по всей стране прошла акция протеста Ассоциации пассажирских перевозчиков с участием восьми компаний: в марте топливо стоило около 1,50 евро, а сейчас 2,19 - 2,24 евро, и разницу перевозчики покрывают сами. Они отменили заказанные государством около 3 тыс. региональных рейсов и не обслужили до 60 тыс. пассажиров.



Накануне правительство выделило отрасли дополнительные 9,8 млн евро. Но перевозчиков это не удовлетворило - они считают, что государство так и не решило вопрос компенсации за подорожание, и обещают повторить протесты. Теперь Latvijas auto направила письмо правительству, требуя конкретных мер поддержки.



Дизель - одна из самых крупных статей прямых расходов транспортных компаний. В канун выборов правительство пытается сбить цену хотя бы на 20 центов за литр. Рассматривается снижение акциза до разрешенного ЕС минимума, перенос на конец года расходов на содержание топливных резервов и изменение требований к добавке биотоплива. Минэкономики предлагало снизить НДС с 21% до 12%, что дало бы минус 16-17 центов за литр, но Минфин предупредил, что директива ЕС не позволяет понижать ставку НДС к моторному топливу.-0-