Автомобиль въехал в толпу на западе Германии, есть пострадавшие

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 26 октября автомобиль въехал в толпу людей в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге (Нижняя Саксония), в результате чего пять человек получили ранения, некоторые из них серьезные. Об этом сообщает издание Bild.





По данным полиции, водитель намеренно направил автомобиль на людей. В момент инцидента рядом находился дежурный патруль полицейских. Правоохранители открыли огонь по автомобилю, однако водителю удалось скрыться с места происшествия.





Мотивы преступления неясны. Основываясь на первоначальных выводах, следователи предполагают, что водитель автомобиля и пострадавшие знали друг друга. Расследование и судебно-медицинская экспертиза продолжаются.-0-