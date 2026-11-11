Автомобиль въехал в группу людей в Лос-Анджелесе: есть погибшие и тяжело пострадавшие

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в результате наезда автомобиля на пешеходов три человека погибли, еще столько же тяжело пострадали. Такое сообщение местной пожарной службы приводит ТАСС.



По информации службы, потерпевшие скончались на месте происшествия. Состояние по меньшей мере еще трех пострадавших, которых доставили в местные больницы, оценивается как критическое.



Ведется расследование происшествия.-0-