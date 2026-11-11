Автомобиль въехал в группу людей в Лос-Анджелесе: есть погибшие и тяжело пострадавшие

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 11 ноября 2026
Минск-Уручье +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:15 Прямой диалог и защита конституционных прав: председатель КС проведет 12 ноября личный прием граждан Общество
09:14 В ЕС предупредили о следующих возможных целях хакеров после атак на холодильники в магазинах В мире
09:14 Носкова добыла вторую победу на итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе Спорт
09:00 Электромобили ARCFOX официально в Беларуси: кредит от 0,99% и гарантия 8 лет на батарею Общество
08:54 В Республике Корея автобус протаранил более 30 автомобилей, пострадали свыше 50 человек В мире
08:24 Шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии В мире
07:44 Автомобиль въехал в группу людей в Лос-Анджелесе: есть погибшие и тяжело пострадавшие В мире
07:26 В Ганцевичском районе изменены границы нескольких сельских населенных пунктов Регионы
07:11 "Использовали шансы в концовке матча". Брылин о победе над "Авангардом" Спорт
07:01 Дождь и мокрый снег ожидаются сегодня в Беларуси Общество
07:00 Лукашенко поздравил Сопрезидента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с днем рождения Президент
07:00 Лукашенко в поздравлении народу Польши подчеркнул стремление Беларуси к восстановлению диалога Президент
07:00 Главные новости за 10 ноября Общество
00:59 Спектакль "Преступление и наказание" представил в Минске Московский драмтеатр Культура
00:35 Пентагон одобрил строительство постоянной базы американских войск в Польше В мире
00:11 Фицо назвал ошибкой Германии финансирование украинского конфликта В мире
10.11.26
10.11.26 23:53 Страны Северной Европы подписали соглашение о создании морского альянса В мире
10.11.26 23:46 Белорусы взяли реванш у казахстанцев в квалификации ЧМ по мини-футболу Спорт
10.11.26 23:40 Первый снег выпал в Беларуси Общество
10.11.26 23:33 Израильская компания предложила ФРГ использовать ИИ для защиты от БПЛА В мире
10.11.26 23:13 Глава Евросовета пообещал обсудить вопрос по финансированию Киева на саммите 26-27 ноября В мире
10.11.26 22:50 Почти треть немецких компаний намерена сократить штат в 2027 году В мире
10.11.26 22:27 "Январские музыкальные вечера" пройдут в Бресте 9-13 января Афиша
10.11.26 21:57 Высокий уровень взаимного доверия и дружбы. Алейник о сотрудничестве Беларуси и ОАЭ Политика
10.11.26 21:54 "Юность" прервала серию поражений в экстралиге, "Гомель" выиграл седьмой матч кряду Спорт
10.11.26 21:39 Шатаут Фукале и голы в третьем периоде принесли "Динамо" победу над "Авангардом" Спорт
10.11.26 21:13 "Тропа Брейвика" и крайне правый экстремизм: новая информация о краковском террористе В мире
10.11.26 21:03 "Все развивается хорошим темпом". Путин об экономическом сотрудничестве Беларуси и России Политика
10.11.26 20:55 Белорусская молодежь высказала солидарность с кубинским народом Общество
10.11.26 20:51 Путин: Россия высоко ценит помощь Беларуси в организации гуманитарных обменов Политика
Все новости
Все новости

Автомобиль въехал в группу людей в Лос-Анджелесе: есть погибшие и тяжело пострадавшие

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
11 ноября 2026, 07:44

Автомобиль въехал в группу людей в Лос-Анджелесе: есть погибшие и тяжело пострадавшие

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в результате наезда автомобиля на пешеходов три человека погибли, еще столько же тяжело пострадали. Такое сообщение местной пожарной службы приводит ТАСС.

По информации службы, потерпевшие скончались на месте происшествия. Состояние по меньшей мере еще трех пострадавших, которых доставили в местные больницы, оценивается как критическое.

Ведется расследование происшествия.-0-
Теги
ДТП США
Новости рубрики В мире
Фото из архива В ЕС предупредили о следующих возможных целях хакеров после атак на холодильники в магазинах
Фото АР В Республике Корея автобус протаранил более 30 автомобилей, пострадали свыше 50 человек
Фото АР Шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии
Фото Getty Images Число случаев заражения Эболой в ДР Конго превысило 11 тыс.
Пентагон. Фото aecom.com Пентагон одобрил строительство постоянной базы американских войск в Польше
Роберт Фицо. Фото AP Photo Фицо назвал ошибкой Германии финансирование украинского конфликта
  • Главная
  • Автомобиль въехал в группу людей в Лос-Анджелесе: есть погибшие и тяжело пострадавшие
    • Главное
    Лукашенко на встрече с Путиным: товарооборот между Беларусью и Россией прилично растет
    Госнаград и Благодарности Президента удостоены более 120 представителей различных сфер деятельности
    По программе "Семейный капитал" на 1 ноября открыто 157,5 тыс. депозитных счетов - Минтруда
    Электромобили ARCFOX официально в Беларуси: кредит от 0,99% и гарантия 8 лет на батарею
    Топ-новости
    Главные новости за 10 ноября
    Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси по современным видам вооружений
    Путин: Россия высоко ценит помощь Беларуси в организации гуманитарных обменов
    Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС
    Беларусь и Китай расширяют авиасообщение
    Кочанова: парламентаризм в нашей стране является основой, правовым фундаментом
    Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество
    Моральный риск при покупке станков с ЧПУ: почему гарантия не спасает от недобросовестности и как обезопасить сделку 
    Каб дзеці і ўнукі не забыліся, што яны - беларусы. Міністр інфармацыі сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі
    МИД: граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в результате массового ДТП в Болгарии
    Рыженков назвал три фактора, приближающих завершение конфликта в Украине
    Достаточен ли объем золотовалютных резервов Беларуси, рассказали в Нацбанке
    Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине - глава МИД
    Первый снег выпал в Беларуси
    Хренин объяснил, почему теме противодействия БПЛА уделяется повышенное внимание
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.