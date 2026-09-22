Автоконцерн Mercedes-Benz может закрыть два завода в ФРГ из-за высоких расходов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz допустил возможность закрытия двух своих заводов в Германии, если компании не удастся добиться сокращения издержек и увеличения рабочей недели. Об этом сообщает газета Die Welt.



Руководитель производства Mercedes-Benz Михаэль Шибе на совещании на заводе в Зиндельфингене подчеркнул, что для сохранения всех предприятий необходимо существенно сократить расходы. "Если нам это не удастся, нам придется закрыть немецкий сборочный завод и немецкий завод по производству силовых агрегатов", - сказал он. Таким образом, компания впервые официально подтвердила ранее появлявшиеся в СМИ сообщения о возможном закрытии немецких заводов.



Руководство Mercedes-Benz еще в июне заявило о необходимости повысить производительность в Германии. Для сокращения расходов руководство предложило увеличить продолжительность рабочего времени без повышения заработной платы, однако производственный совет выступил против. Отдельным предметом спора стала продолжительность рабочей недели. Как пишет Die Welt со ссылкой на Handelsblatt, руководство Mercedes-Benz требует отменить 35-часовую рабочую неделю и увеличить ее до 38 часов. Профсоюз IG Metall выступает против такого изменения.-0-