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Австралия ужесточает требования к студенческим и туристическим визам для ограничения миграции

Опубликовано:

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В мире
17 сентября 2026, 12:56

Австралия ужесточает требования к студенческим и туристическим визам для ограничения миграции

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия ввела новые требования к студенческим и туристическим визам, что произошло на фоне происходящих в стране дебатов о высоком уровне миграции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно обновленным правилам, иностранные студенты в большинстве случаев больше не смогут добавлять членов семьи в свои визовые заявления. Кроме того, ужесточаются правила для туристических виз.

Этот шаг правительства последовал за заявлением крайне правой партии "Одна нация" о том, что она сократит число временных мигрантов на 750 тыс. человек в течение трех лет, чтобы дать австралийцам "передышку". Однако министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что изменения никак не связаны с обещанием партии "Одна нация", которая описывает свой подход как "Австралия прежде всего".

Тони Берк также указал, что Австралия ужесточит контроль за лицами, просрочившими визы, в том числе наймет 100 дополнительных сотрудников для контроля за соблюдением визового режима и рассмотрит возможность перепрофилирования карантинного центра в Мельбурне, существовавшего во время пандемии, для размещения задержанных мигрантов.

В соответствии с новыми мерами будет введена система жеребьевки (лотереи) для туристов-бэкпекеров (участников программы "Работа и отдых"), желающих продлить свои визы.

Стоимость подачи заявления на студенческую визу за последние четыре года выросла в Австралии почти на 300% и составила 2500 австралийских долларов (около $1780), при этом были ужесточены требования к знанию английского языка и минимальные пороговые значения сбережений для соискателей визы.

Увеличение стоимости жизни и миграционный вопрос неизменно входят в число главных проблем, волнующих избирателей Австралии в последних опросах.-0-
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