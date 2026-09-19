Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после миссии на Ближнем Востоке

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в субботу на базу на острове Гуам после затянувшегося развертывания на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы седьмого флота Соединенных Штатов, информирует ТАСС.



"Остановка на военно-морской базе Гуам стала первым за девять месяцев возвращением на американскую землю для экипажа третьей авианосной ударной группы", - говорится в сообщении.



Портал института ВМС США USNI News в свою очередь отметил, что развертывание авианосца длилось более 300 дней, и теперь военный корабль завершает возвращение на западное побережье США.-0-