19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в субботу на базу на острове Гуам после затянувшегося развертывания на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы седьмого флота Соединенных Штатов, информирует ТАСС.
"Остановка на военно-морской базе Гуам стала первым за девять месяцев возвращением на американскую землю для экипажа третьей авианосной ударной группы", - говорится в сообщении.
Портал института ВМС США USNI News в свою очередь отметил, что развертывание авианосца длилось более 300 дней, и теперь военный корабль завершает возвращение на западное побережье США.-0-
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19 сентября 2026, 21:47
Авианосец Abraham Lincoln прибыл на Гуам после миссии на Ближнем Востоке
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