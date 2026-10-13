13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейс из Рима в город Перт после того, как на борту самолета обнаружили постельных клопов, сообщает газета The Guardian.
Клопы были обнаружены в передней части салона эконом-класса самолета Boeing 787 Dreamliner. После прибытия в итальянскую столицу самолет пришлось вывести из эксплуатации для дезинфекции.
Авиакомпания заявила, что салоны ее самолетов регулярно убираются в соответствии со стандартами, каждые 50 дней проводится дезинфекция.
Профессор Мишель Пауэр, паразитолог из Университета Маккуори, заявила, что клопы с большой долей вероятности попали на борт самолета в чьем-то багаже или на одежде пассажира, а затем распространились в салоне.
Некоторым пострадавшим пассажирам выдали антигистаминные препараты от зуда, но запасы на борту закончились во время полета.
Постельные клопы - это мелкие, трудно искореняемые насекомые, питающиеся кровью некоторых млекопитающих, в том числе и человека.-0-
В мире
13 октября 2026, 21:40
Авиакомпания Qantas отменила рейс из Рима из-за постельных клопов в самолете
Фото Reuters
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