Авиабилеты в Европе могут подорожать на 20% в 2027 году, заявил глава Ryanair

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на авиабилеты в Европе в следующем году могут вырасти на 20% на фоне подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такой прогноз озвучил исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, сообщает агентство Bloomberg.



"В ближайшие 12 месяцев в Европе, я бы сказал, произойдет самый значительный в истории рост цен на авиабилеты", - сказал О'Лири на пресс-конференции в Брюсселе.



По словам главы авиакомпании, стоимость билетов в следующем году может вырасти на 20%. Однако даже такое повышение может не покрыть увеличившиеся расходы на топливо. О'Лири отметил, что авиакомпании испытывают серьезные трудности, а повышение налогов усугубляет ситуацию в отрасли.



О'Лири также уточнил, что у большинства европейских авиакомпаний, включая Ryanair, недостаточно финансовых инструментов для фиксирования прибыли и защиты от повышения цен на нефть.



Глава Ryanair ожидает дальнейшей консолидации авиационного рынка Европы, поскольку менее устойчивым перевозчикам будет сложно справляться с высокими издержками. Среди компаний, проходящих реструктуризацию, Bloomberg называет латвийскую Air Baltic и испанскую Volotea.-0-