Audi близка к катастрофе: прибыль компании сократилась более чем в семь раз 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий автопроизводитель Audi сообщил о падении чистой прибыли в третьем квартале 2026 года на 87%. Она составила 95 млн евро против 718 млн за аналогичный период прошлого года, пишет Bild.



Основными причинами ухудшения результатов стали падение продаж в Китае и американские импортные пошлины. В третьем квартале Audi продала почти на 20% меньше автомобилей, чем годом ранее. Поскольку компания пока не производит машины в США, введенные Вашингтоном тарифы обошлись ей примерно в 1,2 млрд евро.



Ранее сообщалось, что Audi рассматривает возможность строительства завода в Соединенных Штатах стоимостью около четырех миллиардов долларов, который сможет выпускать до 200 тыс. внедорожников в год. Проект предусматривает создание 4,5 тыс. рабочих мест, однако окончательное решение еще не принято. Тем временем компания планирует сократить до 7,5 тыс. штатных работников в Германии к 2029 году.-0-