Астронавты Менон и Кутрик вернулись на борт МКС после работ в открытом космосе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский и канадский астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет ТАСС.
В ходе миссии, продлившейся 6 часов 59 минут, астронавты успешно осуществили установку последней из восьми солнечных панелей IROSA, благодаря которым мощность энергосистемы станции вырастет со 160 до 215 киловатт.
Для Анила Менона нынешний выход в открытый космос стал пятым в карьере, для Джошуа Кутрика - вторым.-0-