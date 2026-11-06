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Астронавты Менон и Кутрик вернулись на борт МКС после работ в открытом космосе

Опубликовано:

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В мире
06 ноября 2026, 07:49

Астронавты Менон и Кутрик вернулись на борт МКС после работ в открытом космосе

Фото Pexels
Фото Pexels
Фото Pexels
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский и канадский астронавты Анил Менон и Джошуа Кутрик завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет ТАСС.

В ходе миссии, продлившейся 6 часов 59 минут, астронавты успешно осуществили установку последней из восьми солнечных панелей IROSA, благодаря которым мощность энергосистемы станции вырастет со 160 до 215 киловатт.

Для Анила Менона нынешний выход в открытый космос стал пятым в карьере, для Джошуа Кутрика - вторым.-0-
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