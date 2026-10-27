27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли серию новых ударов по некоторым районам сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Согласно ее заявлению, удары наносились по северной, центральной и южной частям анклава.
Кроме того, на севере Газы была найдена и уничтожена вышка, использовавшаяся, по данным армии, для снайперского огня по израильским военным.-0-
В мире
27 октября 2026, 00:40
Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа
Фото Рixabay
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