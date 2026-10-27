Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли серию новых ударов по некоторым районам сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.



Согласно ее заявлению, удары наносились по северной, центральной и южной частям анклава.



Кроме того, на севере Газы была найдена и уничтожена вышка, использовавшаяся, по данным армии, для снайперского огня по израильским военным.-0-