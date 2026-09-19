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Архитектор новой устойчивости. Как Китай в "эпоху сжатия" превращает санкции в катализатор и выходит в лидеры

Опубликовано:

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В мире
19 сентября 2026, 11:01

Архитектор новой устойчивости. Как Китай в "эпоху сжатия" превращает санкции в катализатор и выходит в лидеры

29 ноября 2012 года, через две недели после того, как новым Генеральным секретарем ЦК КПК был избран Си Цзиньпин, он выступил в Национальном музее с концепцией "Китайской мечты". "Я твердо убежден, - заявил он, - что к столетней годовщине основания Компартии Китая (2021 год) неизбежно будет решена задача создания общества средней зажиточности. Ко времени столетия создания КНР (2049 год), несомненно, будет выполнена задача по созданию богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства. Мечта о великом возрождении китайской нации непременно осуществится".

Си Цзиньпин продемонстрировал стратегическую глубину своего видения. Правление он начал с постановки перед китайской нацией долговременной задачи. Такого до Си Цзиньпина не делал ни один правитель КНР. Концепция Си Цзиньпина "Китайская мечта" была призвана начать работать безотлагательно, и были определены три главных условия ее осуществления.

Первое - обязательно идти по китайскому пути, пути социализма с китайской спецификой. Китайская нация - это нация незаурядной креативности. Раз мы сумели создать великую китайскую цивилизацию, то, тем более, сможем продолжать и расширять путь развития, соответствующий китайским реалиям.

Второе - возвышать китайский дух, сердцевина которого - патриотизм, а также дух эпохи, сердцевина которого - реформы и новаторство.

Третье - объединять силы нации, которая состоит из 56 национальностей. Китайская мечта - это мечта всей нации и мечта каждого китайца в отдельности (в Поднебесной - 1,3 млрд жителей).

Если сравнивать китайскую мечту с американской, то очевидно: преимущество китайской в том, что она делает акцент не на успехе индивидуума, а на коллективных усилиях всего народа.

Анализ устойчивости КНР по ключевым параметрам 

В "эпоху сжатия", когда ресурсы перестают наращиваться, а мир фрагментируется, побеждает не тот, кто быстрее растет, а тот, кто умеет управлять убылью и превращать внешнее давление в фактор развития. Китай не просто адаптируется к новой реальности, а перестраивает ее под себя. Санкции, технологическая блокада, демографический кризис - все это КНР превращает в топливо для собственного рывка. Если Британия - музейный экспонат, а Европа - палата интенсивной терапии, то Китай - это строительная площадка, которая одновременно создает новый мир.

Идентичность: моральный триумф системы 

Китайская идентичность - это не политическая лояльность и не культурный выбор. Это 5 тыс. лет непрерывной письменной истории. Китай - не нация-государство, а цивилизация-государство, и это принципиальное отличие от всех стран Запада. Более 85% китайцев довольны направлением развития страны (исследование Pew 2025 года) - самый высокий показатель в мире. Для сравнения: в США - 25%. 90% представителей китайской молодежи считают себя патриотами. В 2025 году более 70% выпускников топ-вузов пошли работать в промышленность и госсектор - это сознательный выбор, а не принуждение.

Ликвидация абсолютной бедности (около 100 млн человек за 10 лет) - моральный триумф системы, который обусловливает колоссальную легитимность центрального руководства и личную привязанность граждан к государству. 95% жителей страны гордятся тем, что они китайцы, 96% - достижениями их государства за последние годы. Китайская идентичность не требует доказательств в любой точке мира. Она существует как данность, как воздух. Хуацяо (выходцы из Китая, проживающие в других странах) рассматриваются как "мост домой" с деньгами, технологиями и новациями. Все это в "эпоху сжатия" - ресурс устойчивости, который не может быть поставлен под сомнение.

Социальная сплоченность: безопасность и доверие 

Безопасность и доверие к власти - это фундамент сплоченности, которая существует, несмотря на разрыв в доходах граждан. 98% китайцев чувствуют себя в безопасности - этот показатель держится уже шесть лет подряд. По данным Gallup (американская аналитическая и консалтинговая компания), Китай входит в тройку самых безопасных стран. Доверие к государству - одно из самых высоких в мире. Более 60% китайцев удовлетворены своей жизнью. Китайское общество не расколото по ценностным линиям, как, например, в США или Великобритании. Нет "красных" и "синих", нет либералов и консерваторов в западном смысле. Социальная сплоченность в Китае - это не "бонус", а системный стабилизатор. Даже при наличии экономического неравенства общество сохраняет внутренний мир и готовность к мобилизации.

Институты: мобилизационная эффективность

В то время как демократии Запада парализованы внутренними расколами, Китай демонстрирует беспрецедентную скорость принятия решений. Центральный комитет по науке и технологиям - координация на высшем уровне, позволяющая мобилизовать ресурсы для прорывных проектов. Механизм раскрытия потенциала - конкурсный отбор инновационных проектов, когда побеждают лучшие, а не лояльные. Госрасходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) - 2,8% ВВП (впервые выше среднего в ОЭСР (международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики). 15-я пятилетка (2026-2030) определяет "инвестиции в людей" как стратегический приоритет наравне с физическими активами. Свыше 70% бюджетных расходов Китая в последние годы идет на улучшение общественного благосостояния (образование, здравоохранение, соцзащита). Китайская институциональная система - это не "автократия", а эффективная мобилизационная модель, которая позволяет стране перестраиваться быстрее, чем при любой демократии. В "эпоху сжатия" это дает Китаю огромное преимущество.

Экономика: рост вопреки санкциям

Китай завершил 2025 год с ростом ВВП 5%, полностью выполнив целевой показатель. Это было полным сюрпризом для многих западных аналитиков. Если в 1985 году ВВП на душу населения недотягивал и до $300 в год, то к 2025 году он достиг $14 300, а общий объем экономики в денежном выражении впервые превысил 140 трлн юаней (около $20,4 трлн). 

Поразительно, но в решениях ЦК КПК конца 80-х такой рост был запланирован. По паритету покупательной способности ВВП Китая еще в 2023 году составил $34,7 трлн, что значительно превышает показатель США ($27,7 трлн). Китай уже более 15 лет удерживает статус крупнейшей manufacturing-державы, обеспечивая около 30% мирового промышленного производства. Это единственная страна в мире, которая имеет 41 промышленную категорию и более 700 подкатегорий, определенных ООН. Например, ежегодно Китай производит более 1 млрд т стали и около 7 млн дронов.

Китайский экспорт в США снизился в 2025 году из-за высоких американских пошлин, но экспорт в другие страны компенсировал потери. Торговый профицит составил $1,2 трлн - абсолютный рекорд в истории человечества. Рост ВВП на 5% в 2025 году достигнут за счет внутреннего спроса и диверсификации экспорта. Госдолг впервые превысил 100 трлн юаней (около $14,77 трлн), но Минфин Китая заявляет, что уровень остается "в разумных пределах". Безработица в первом полугодии 2026 года - 5,2%, создано 6,95 млн новых рабочих мест. Инфляция (CPI) в первом полугодии 2026-го - 1%, умеренный рост. 

Китай создал крупнейшую в мире комплексную транспортную систему. Протяженность высокоскоростных железных дорог превысила 50 тыс. км, что составляет около 70% всех ВСЖД в мире. Такое сообщение доступно в 97% городов страны с населением более 500 тыс. человек. Ежедневно в КНР курсируют более 9,3 тыс. высокоскоростных поездов.

КНР является крупнейшим в мире рынком онлайн-торговли уже 11 лет подряд, а более 90% всех платежей в крупных городах совершается без наличных. В 2025 году общий объем внешней торговли товарами достиг 45,47 трлн юаней (около $6,5 трлн). Торговая сеть Китая охватывает более 240 стран и регионов. Он остается вторым по величине импортным рынком мира 17 лет подряд, а его экспортная структура смещается в сторону более технологичных и "зеленых" товаров. Китай не просто выдерживает санкции, он перестраивает свою экономику, адаптируя к сложностям. Потери на одном рынке компенсируются ростом на других. Это не временная, а системная устойчивость.

Технологический суверенитет: от замещения к превосходству

Под санкционным давлением Китай не просто замещает импорт, он создает собственные технологические платформы мирового уровня. Глобальный инновационный индекс свидетельствует, что Поднебесная имеет 25 инновационных кластеров из мировых топ-100 (1-е место в мире четыре года подряд). Научные публикации и патенты - 1-е место в мире пять лет подряд. Китай впервые превзошел США по расходам на НИОКР исходя из паритета покупательной способности. Автономные чипы - SMIC освоила 7-нанометровый процесс (маркетинговое название технологии для производства микросхем). 

Китайская компания, поддерживаемая государством, начала серийное производство иммерсионных DUV-сканеров. Пока они отстают от нидерландских ASML, но это означает, что Китай разрывает монополию Запада на оборудование, а не просто покупает его в обход санкций. Квантовые технологии - "Цзучунчжи-3" - в квадриллионы раз быстрее суперкомпьютеров, он уже развернут для коммерческого использования. В апреле 2026 года DeepSeek выпустила V4 с 1,6 трлн параметров, а в сентябре - V4.1 Flash, которая обходит предыдущий флагман. И все это без литографических сканеров EUV, только на DUV с многократным экспонированием. В чипе Huawei Kirin 9030 минимальный шаг металлических соединений достиг 32,5 нм, что плотнее, чем у Intel 18A (36 нм). Huawei построила линейку ускорителей Ascend. Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг признал, что санкции "уже во многом дали обратный эффект, но ключевое - виртуальный аппаратный слой (Virtual Hardware Layer): он полностью сломал программную привязку к CUDA NVIDIA, превратив Huawei Ascend, Cambricon и Haiguang в "безразличные стандартные вычислительные единицы". Это не "модель", это инфраструктурный переворот, который делает санкции США против чипов для ИИ менее значимыми. 

Система Tianyan-287 решает задачи в 450 млн раз быстрее суперкомпьютеров. Облачная платформа Tianyan получила 50 млн посещений из белее чем 60 стран. Квантовая сеть в Хэфэе - 1147 км, первая фаза национальной квантовой сети - более 12 тыс. км через 80 городов.

Китай первым в мире ввел в клиническую практику базовое редактирование для лечения бета-талассемии (опубликовано в Nature, апрель 2026 года). А в июле 2026-го NMPA одобрила IND для первого в Китае проекта редактирования генов in vivo. Система "Сяо Ванцзы" позволяет включать и выключать CRISPR (природная защитная система бактерий) с помощью малых молекул. В марте 2026 года Национальное управление медицинской продукции Китая одобрило первый в мире коммерческий инвазивный нейроинтерфейс. В июле 2026 года проведена первая коммерческая операция по его имплантации. Система Beinao-1 завершает 36 имплантаций в 2026 году. 

В июне 2026 года СМИ Китая впервые показали пуск DF-17 в "боевых условиях". А в августе 2026 года Bloomberg сообщил о создании первого гиперзвукового планирующего аппарата, способного запускать ракеты "воздух-воздух" для поражения командных самолетов и самолетов-заправщиков на расстоянии тысяч миль. 

Ganfeng Lithium запустила мелкосерийное производство твердотельных аккумуляторов плотностью 500 Wh/кг - первый в мире 10-ампер-часовой продукт с такой плотностью. Для сравнения: лучшие серийные литий-ионные элементы - 300 Wh/кг. Китай уже контролирует более 70% мирового производства аккумуляторов. 

Термоядерный синтез - 1066 секунд при 100 млн градусов - мировой рекорд. Китай не строит "железный занавес". Он создает двухуровневую систему: критически важные технологии заменяет своими, остальное закупает, где выгоднее. Это стратегическая гибкость.

Человеческий капитал

Китай переходит от "демографического дивиденда" к "дивиденду талантов". Качество рабочей силы растет быстрее, чем сокращается ее количество. 272 млн человек с высшим образованием - это почти каждый пятый китаец. В стране почти 20 млн ученых и инженеров. Ежегодно свыше 5 млн STEM-специалистов выпускаются из вузов - самый высокий показатель в мире. Элитные выпускники идут в промышленность, а не в IT (плюс 19,1% в 2025 году). Индекс человеческого капитала (HCI) - 0,67-0,70, стабильный рост с 2020 года. Ожидаемая продолжительность обучения - 13,8 года. Китай создает не просто массу, а качество рабочей силы. Это не компенсирует демографический коллапс полностью, но делает его последствия менее катастрофическими. В "эпоху сжатия" качество важнее количества, и Китай это понял первым.

Демографическая стабилизация 

Китайская Народная Республика переживает демографическую проблему, но есть признаки стабилизации. Навязанную в 1979 году программу "Одна семья - один ребенок" в 2015 году остановил председатель КНР Си Цзиньпин. Серьезные последствия ощущаются и сегодня. Суммарный коэффициент рождаемости - 1,02 (2026) - значительно ниже уровня воспроизводства (2,1). В первом полугодии 2026-го - 3,8 млн новорожденных, минус 8% к аналогичному периоду прошлого года. Младенческая смертность - 7,7% (2026) - продолжает снижаться. Государственная поддержка - оплата 20% первоначального взноса на жилье для семей со вторым ребенком и 30% - с третьим. Полное освобождение от платы за обучение от детсада до школы. 100% базовой зарплаты в течение годичного декретного отпуска. С 2025 года все семьи независимо от количества детей получают порядка $500 в год на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Падение рождаемости остановлено не полностью, но государство вкладывает колоссальные ресурсы для поддержки семей.

Энергетика: снижение зависимости

В Китае работают 62 ядерных реактора общей мощностью 65,965 ГВт (по состоянию на апрель 2026 года). Он лидирует по темпам строительства - на разной стадии готовности находятся 36-39 реакторов (около половины всех строящихся в мире). Общая атомная мощность в стране может достигнуть 125 ГВт. Сравним: с 1990 года в США были введены в эксплуатацию 5 новых коммерческих ядерных реакторов общей мощностью 5,9 ГВт. По состоянию на середину 2026 года в Штатах находится в стадии строительства 8 ядерных реакторов. Почти все они - это проекты нового поколения: малые модульные реакторы (SMR) и демонстрационные установки, а не традиционные гигантские АЭС.

Китай по-прежнему зависит от импорта нефти и газа, но структурно снижает уязвимость. Арктический коридор - компании CNPC и CNOOC владеют акциями (каждая по 10%) в проекте "Арктик СПГ- 2", а в "Ямал СПГ" CNPC принадлежит 20%. "Сила Сибири-1" - 38 млрд куб.м в год. Обсуждается проект "Сила Байкала" (бывшая "Сила Сибири-2") для поставок российского газа в КНР. Центральная Азия - контракты с Туркменистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. 

Возобновляемые источники энергии дают 45% установленной мощности, их доля растет быстрее, чем в любой стране мира. Если в 1988 году общая установленная мощность ГЭС в Китае составляла 32,7 ГВт, то к концу июня 2026 года достигла 454 ГВт. В стране действуют 23 из 30 крупнейших на планете ГЭС. В том числе самая крупная в мире "Три ущелья" (Санься) установленной мощностью 22,5 ГВт; "Байхэтань", вторая по мощности ГЭС в мире (16 ГВт); станции "Силуоду" (13,86 ГВт) и "Удундэ" (10,2 ГВт), которые вместе с другими образуют крупнейший в мире коридор чистой энергии на реке Янцзы. Китай перестал быть уязвимым к морским блокадам. У него есть арктический, российский, центральноазиатский коридоры и внутренняя генерация, которые делают его энергосистему устойчивой к внешним шокам.

Внешняя устойчивость: параллельная финансовая система

Китай создает параллельную финансовую инфраструктуру, которая снижает зависимость от доллара. Доля юаня в SWIFT - 3,1%, рост продолжается. Почти 53% трансграничных расчетов страны - уже в юанях. CIPS (китайская система межбанковских платежей) - полноценная альтернатива SWIFT. Существует 33 двусторонних валютных свопа с центробанками других стран на сумму 4,6 трлн юаней ($685,7 млрд). Юань перестал быть "инструментом" и становится "привычкой" для международных предприятий. КНР создает финансовую экосистему, которая может существовать параллельно с долларовой. Проникновение китайских технологий в ЕС и строительство производств - это не просто экспорт, а системная стратегия встраивания в европейскую экономику, которая в "эпоху сжатия" становится для азиатского государства ключевым инструментом обхода тарифов и получения доступа к рынку. 

Объем торговли между Китаем и ЕС в 2025 году составил 759 млрд евро, увеличившись на 6% в годовом выражении. Положительная динамика ускорилась: за первые семь месяцев 2026 года товарооборот вырос на 13,6%, превысив $530 млрд. Китайский экспорт в ЕС увеличился на 16,7%.

КНР не просто экспортирует технологии в ЕС, он строит параллельную производственную инфраструктуру, которая делает его системным игроком внутри европейской экономики. ЕС ввел пошлины на китайские электромобили (до 45,3% для SAIC), что сделало локальное производство вопросом выживания. Как ответ - заводы по выпуску электромобилей. Это SAIC (MG), Испания - 120 тыс. авто в год, строительство с 2027-го, запуск к 2028-му; BYD, Венгрия - запуск в конце 2025-го, первый завод BYD в Европе; Chery, Испания - 150 тыс. авто в год (к 2029-му), уже производит (с конца 2024-го) через СП с EV Motors; Leapmotor, Испания - план на 2028-й (через мощности Stellantis); Xpeng, Австрия - производство G6 и G9 с 2025-го на мощностях Magna Steyr.

Кроме того, китайские фирмы CATL, CALB, Gotion High-tech, Sunwoda создают в Европе заводы по производству аккумуляторов - в Германии, Венгрии, Испании, Португалии.

В "эпоху сжатия" это означает, что санкции и тарифы становятся все менее эффективными: пока Европа обсуждает ограничения, китайские заводы уже производят продукцию на ее территории.

Продовольствие и жилье

Продовольственная самодостаточность государства - около 90%. В Поднебесной огромные запасы зерна. Экспорт сельхозпродукции растет высочайшими темпами. Поставки идут по всему миру, ассортимент - более 830 наименований. В первой половине 2026 года овощи ($78,5 млрд), фрукты ($43,7 млрд), мясо ($40,5 млрд) и морепродукты ($101,1 млрд) дали более 60% всего агроэкспорта страны. В сезоне 2025/26 Китай впервые официально стал крупнейшим экспортером столового винограда - 857 тыс. т (17% мирового объема), обогнав Перу и Чили. Он является лидером по производству киви (более 50% мирового объема), выпускает более половины мировой икры, ее экспорт в 2025 году составил 386,56 т. Китай на глазах превращается в крупного экспортера продовольствия, причем не только сырья, но и готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

90% китайских семей владеют жильем - один из самых высоких показателей в мире. Цены на дома и квартиры в крупных городах стабилизируются. 41,5% городских семей владеют как минимум двумя объектами недвижимости, но около 105 млн семей платят ипотеку. Пустующее жилье (21,3%, более 65 млн единиц) - не столько общий избыток, сколько структурный дисбаланс: в малых городах и уездах жилых строений в избытке, а в крупных агломерациях сохраняется их дефицит. 

Продовольствие и жилье - это стратегические буферы, которые делают Китай неуязвимым к глобальным шокам в данных секторах. 

КНР также реализует крупнейшую в мире программу по борьбе с опустыниванием, известную как "Великая зеленая стена". Площадь лесов в рамках программы увеличилась на 32 млн га, а лесистость страны выросла с 5,05% до 13,84%. Китай сочетает традиционные посадки с современными технологиями: под солнечными панелями высаживают засухоустойчивые травы и кустарники. Это дает энергию и одновременно закрепляет пески. Используются дроны и роботы, прокладываются дороги через пустыни.

Итоговый вердикт - устойчивое процветание 

КНР - это не просто страна, выдерживающая натиск в период санкционных войн и демографического кризиса. Это государство, превращающее кризисы в катализаторы собственного развития. Китай входит в "эпоху сжатия" не как жертва, а как архитектор нового мира. Его модель устойчивости - это не выживание, а наступление. И в этой модели нет места ностальгии, страху или колебаниям. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил, что организация стала самой влиятельной в мире платформой сотрудничества между развивающимися странами. И призвал БРИКС возглавить управление в киберпространстве, космосе, глубоководных районах океана и усилить роль Глобального Юга. Инициатива "Один пояс, один путь" в рамках "Китайской мечты" и создание ШОС и БРИКС также принесут пользу другим странам. Китай как ответственная страна уже завоевал уважение всего мира реальными делами.

Сергей МУСИЕНКО.-0-

Автор выражает благодарность доктору филологических наук, профессору кафедры теории и практики китайского языка БГУИЯ Александру Николаевичу Гордею.
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