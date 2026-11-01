1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран продолжает консультации с США через катарских посредников по двухдневному плану. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем в телеграм-канале.
"В настоящее время продолжаются консультации по двухдневному плану через посредников. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято. Результат зависит от ответов, которые другая сторона даст на наши вопросы", - написал Аракчи в своем в телеграм-канале. По словам главы иранского МИД, консультации продолжались последние недели через катарских посредников.
Аракчи выразил надежду, что США предпочтут дипломатию другим способам урегулирования разногласий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, после чего Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Конфликт остается неурегулированным.-0-
В мире
01 ноября 2026, 20:49
Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через посредников
Фото из архива Агентства Анадолу
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