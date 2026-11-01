Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через посредников

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран продолжает консультации с США через катарских посредников по двухдневному плану. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем в телеграм-канале.



"В настоящее время продолжаются консультации по двухдневному плану через посредников. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято. Результат зависит от ответов, которые другая сторона даст на наши вопросы", - написал Аракчи в своем в телеграм-канале. По словам главы иранского МИД, консультации продолжались последние недели через катарских посредников.



Аракчи выразил надежду, что США предпочтут дипломатию другим способам урегулирования разногласий.



США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, после чего Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Конфликт остается неурегулированным.-0-