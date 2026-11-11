Арахамия по итогам переговоров в Абу-Даби заявил о шансе найти решение до Нового года





"Я думаю, что у нас есть хороший импульс, чтобы найти решение до Нового года", - заявил Арахамия.





Он также подтвердил, что стороны договорились о проведении обмена пленными. "Обмен будет одним из самых масштабных, а возможно, и самым масштабным", - отметил участник украинской делегации.





Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 10-11 ноября в Абу-Даби. Ключевым пунктом повестки стали вопросы безопасности России, Украины и региона в целом.





Глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров сообщил, что Москва и Киев по итогам консультаций договорились о масштабном обмене пленными. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, входивший в состав российской делегации, позднее уточнил, что обмен может произойти в ближайшие 2-3 недели и составит более 1 тыс. человек с каждой стороны.





Американский переговорщик Джаред Кушнер, подводя итоги двухдневной встречи в столице ОАЭ, заявил, что "в вопросе гарантий безопасности есть значительный прогресс". Самым сложным в ходе переговоров он назвал территориальный вопрос.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия считает, что решение по украинскому конфликту можно найти до Нового года. Об этом он сообщил по итогам переговоров в Абу-Даби 11 ноября, информирует агентство УНН.