Apple предупредила политиков Германии о возможном взломе iPhone - СМИ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple предупредила немецких политиков о возможном взломе их iPhone, пишет Bild.





По данным издания, атака могла затронуть мобильные телефоны членов парламента и федерального правительства.





Министр цифровых технологий Карстен Вильдбергер подтвердил факт хакерской атаки. Однако подробностей раскрывать не стал. По его словам, Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) отреагировало оперативно и уведомило всех пострадавших в письменной форме.





Предполагается, что злоумышленники использовали шпионское ПО, позволяющее получать доступ к переписке, контактам, календарю и геолокации, а также незаметно включать микрофон и камеру смартфона.





Как сообщало издание "Известия", 30 октября на берлинскую клинику "Шарите" была совершена хакерская атака. В результате данные пациентов и сотрудников учреждения попали в руки хакеров. Сейчас медучреждение активно взаимодействует с надзорными и следственными органами.-0-