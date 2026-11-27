27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический аппарат "Вояджер-1", который был запущен почти 50 лет назад, перестал передавать научные и инженерные данные. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на сведения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).





В ведомстве сообщили, что одна из антенн сети дальней космической связи НАСА в австралийской Канберре установила связь с аппаратом и приняла несущий сигнал, однако сами данные при этом отсутствовали.





Как отмечается, наличие несущего сигнала свидетельствует о том, что бортовой компьютер системы ориентации и управления выполняет свою задачу и удерживает аппарат в положении, при котором его антенна направлена на Землю. Это также означает, что сама антенна и передающее оборудование исправны. Отсутствие данных указывает на то, что проблема, вероятно, кроется в бортовом компьютере, отвечающем за сбор информации от подсистем аппарата и ее преобразование в формат, пригодный для передачи на Землю.





Специалисты выясняют, существует ли связь между нынешним сбоем и кратковременным прерыванием связи, произошедшим в октябре, когда контакт с "Вояджером-1" был полностью потерян примерно на 48 часов. Космический аппарат самостоятельно восстановил связь и работал в штатном режиме вплоть до 14 ноября.





Частичная потеря связи не помешала установить, что 18 ноября "Вояджер-1" достиг расстояния в один световой день от Земли, установив рекорд дальности для рукотворных объектов.-0-