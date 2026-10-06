Американская компания OpenAI по требованию Евросоюза будет маркировать сгенерированные ИИ материалы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания OpenAI объявила о введении водяных знаков для маркировки сгенерированных моделями искусственного интеллекта материалов. Разработчик чат-бота ChatGPT пошел на этот шаг в целях соблюдения законов Евросоюза, передает ТАСС.



Как отмечается в пресс-релизе OpenAI, закон ЕС об искусственном интеллекте обязывает поставщиков генеративных ИИ-моделей обеспечивать возможность идентификации сгенерированного текста в машиночитаемом формате. В компании пообещали, что в ближайшие недели добавят невидимый водяной знак к текстовому выводу ChatGPT и Codex в Европейском союзе.



При этом в OpenAI добавили, что такие водяные знаки не измеряют вклад человека в материал, не устанавливают право собственности или ответственности, не идентифицируют пользователя и не проверяют достоверность материалов. В то же время отсутствие подобной маркировки не будет на 100% означать авторство человека.



Компания подчеркнула, что планирует сосредоточиться на внедрении водяных знаков непосредственно в Евросоюзе, а не распространять эту практику на глобальном рынке, по крайней мере, на старте. OpenAI также сообщила, что в дальнейшем пересмотрит положения данного подхода по мере развития технологий и стандартов.-0-