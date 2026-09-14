14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена выслать из ФРГ украинских мужчин призывного возраста. Об этом заявила лидер АдГ Алиса Вайдель, сообщает издание "Cтрана".
"Особенно молодые украинские мужчины призывного возраста - речь идет о шестизначном количестве. Эти молодые люди должны вернуться", - сказала Алиса Вайдель.
По ее словам, более 1 млн украинцев в Германии получают социальные выплаты, и такая ситуация "финансово больше неустойчива". Лидер АдГ также подчеркнула, что ее партия намерена прекратить финансовую помощь Украине и любую поддержку войны, потребовать от Киева "существенных выплат" Германии.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также заявил о том, что украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в настоящее время в Германии, должны вернуться в Украину.
Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших в ЕС с 31 июля 2026 года. Временная защита в ЕС должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия.-0-
В мире
14 сентября 2026, 09:59
"Альтернатива для Германии" требует выслать из ФРГ украинцев призывного возраста
Алиса Вайдель. Фото Reuters
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