Альянс за объединение румын сформировал переговорную группу для создания нового кабмина

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правый Альянс за объединение румын сформировал переговорную группу для обсуждения создания нового правительства с представителями других партий. Об этом заявил лидер альянса Джордже Симион, сообщает ТАСС.



"Мы переживаем серьезный политический кризис. Мы создали группу для переговоров со всеми политическими фракциями, чтобы в ближайшие дни можно было сформировать стабильное правительство", - указал политик в видеообращении.



Кроме того, Симион обещал начать процедуру отстранения от должности президента Никушора Дана в случае провала голосования по назначению Зигфрида Мурешана новым премьер-министром и неназначения досрочных парламентских выборов.



28 сентября в румынском парламенте начинаются слушания министров правительства Мурешана, а 30 сентября состоится голосование за утверждение правительства. Многие румынские обозреватели считают, что кабинет Мурешана не будет утвержден парламентом и в конечном итоге будут проведены досрочные выборы.



Досрочные парламентские выборы могут полностью изменить политический ландшафт Румынии. В опросах общественного мнения лидирует оппозиционный Альянс за объединение румын (35%). Затем с 21% следуют Социал-демократическая партия и Национал-либеральная партия. Партия президента Никушора Дана "Союз спасения Румынии" набирает только 9%. Укрепив свои позиции в парламенте, правые силы смогут сильнее влиять на политику страны, в том числе на назначение нового премьера и формирование кабмина.-0-