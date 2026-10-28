Алешки в "режиме тишины". Как началось перемирие в прифронтовом городе и чем помогла Мелания Трамп

"Режим тишины" продлится до конца недели. За это время планируется разминировать дороги, ведущие к городу, доставить продукты питания, воду, средства гигиены, оказать местным жителям медицинскую помощь и эвакуировать тех, кто согласится покинуть свои дома.

Как отметили в Кремле, подобные договоренности по проведению гуманитарной операции могут стать прецедентом для проведения аналогичных миссий на других участках. Как отметили в Кремле, подобные договоренности по проведению гуманитарной операции могут стать прецедентом для проведения аналогичных миссий на других участках.





С чем столкнулись Алешки?





Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.

После разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года Алешки были практически полностью затоплены. Сотни людей лишились своих домов, жители города столкнулись с перебоями в подаче воды, газа и электричества. После разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года Алешки были практически полностью затоплены. Сотни людей лишились своих домов, жители города столкнулись с перебоями в подаче воды, газа и электричества.





Далее ситуация усугублялась. Из города регулярно приходили новости о погибших и раненых среди гражданского населения.





Российская сторона сообщала, что ВСУ атакуют любой транспорт на въезде в Алешки, создавая таким образом трудности с эвакуаций людей, а также подвозом продуктов и товаров первой необходимости для снабжения жителей города. Кроме этого, сообщалось о разрушении всех школ и детский учреждении в Алешках и постоянных обстрелах единственной в городе больницы.





А в конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что обстановка в прифронтовых Алешках, куда из-за обстрелов невозможно подвезти продукты и медикаменты, критическая.

О том, что гуманитарная ситуация в Алешках является крайне сложной, заявлял и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Там сложнейшая гуманитарная ситуация и будем говорить откровенно, точно сказать, сколько там мирных жителей, сейчас, наверное, это будет необъективно. Но, по нашим подсчетам, там остается большое количество жителей, которые все равно, невзирая на отсутствие электроэнергии, ограничения с возможностью получения топлива, все равно там остаются и уезжать не собираются", - сказал Сальдо в интервью "Вестям".

Тревогу била и детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко. 12 октября она сообщила, что за последние два месяца в Алешки было направлено примерно 2 т гуманитарной помощи. "Несмотря на принятые меры, гуманитарный кризис сохраняется. Обеспечить город продуктами и предметами первой необходимости в полном объеме не представляется возможным", - сказала она. Тревогу била и детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко. 12 октября она сообщила, что за последние два месяца в Алешки было направлено примерно 2 т гуманитарной помощи. "Несмотря на принятые меры, гуманитарный кризис сохраняется. Обеспечить город продуктами и предметами первой необходимости в полном объеме не представляется возможным", - сказала она.





Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что гуманитарный кризис в Алешках удастся решить спустя несколько часов, если ВСУ прекратят вести по нему огонь.





О том, что Херсонская область готова рассмотреть предложения Киева по ситуации в Алешках, если они не будут сделаны лишь для создания информационного повода, заявлял и Сальдо. "Любое действие противника, которое могло бы привести к улучшению ситуации, снижению напряженности, созданию более благоприятных условий для жителей, любое такое предложение, если оно эффективно, будет только приветствоваться", - сказал он.





Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в конце сентября заявил, что жители Алешек практически не имеют запасов еды и вынуждены питаться травой и бурьяном. Также не хватает чистой воды, медикаментов и электричества.





"Международное сообщество должно задействовать все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до жителей Алешек, доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать. ООН, МККК и другие международные субъекты должны использовать свои мандаты и каналы взаимодействия для обеспечения незамедлительного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - заявил Сибига.





В начале этого месяца украинские СМИ сообщали о массовом выходе мирных жителей из Алешек. По их информации, люди направились на восток - в тыл российских войск. При этом некоторые украинские паблики писали, что группа людей подорвалась на минах при выходе из города. Официально эти сообщения не подтверждались.





Как реагировало международное сообщество?





Весной этого года на ситуацию в Алешках обратили внимание в Международном Комитете Красного Креста (МККК). В организации сообщили, что находятся в диалоге с соответствующими органами власти с обеих сторон.

Тему гуманитарного кризиса в Алешках неоднократно поднимал Ватикан. В конце сентября спецпосланник Папы Римского по Украине, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи в ходе встреч с российскими представителями власти в Москве обсудил ситуацию в Алешках. Тему гуманитарного кризиса в Алешках неоднократно поднимал Ватикан. В конце сентября спецпосланник Папы Римского по Украине, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи в ходе встреч с российскими представителями власти в Москве обсудил ситуацию в Алешках.





"Мы обсудили неблагоприятную ситуацию в некоторых местах, таких как Алешки, чтобы изучить все возможные решения для облегчения ужасных последствий для населения и оказать максимально возможную помощь в обеспечении безопасности, особенно детей", - приводит слова кардинала ТАСС.

А 16 октября состоялся телефонный разговор Папы Римского Льва XIV с президентом РФ Владимиром Путиным. "В ходе разговора Святой отец выразил глубокую озабоченность серьезной гуманитарной ситуацией в городе Алешки Херсонской области и попросил о перемирии, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медикаментов, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения. В заключение Святой отец подтвердил приверженность Святого престола диалогу и миру", - говорилось в сообщении Службы печати Святого престола.

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России дал подробные разъяснения Папе Римскому касательно ситуации в Алешках. Путин поддержал намерение Ватикана содействовать созданию условий для обеспечения безопасности населения города и организации жизненно важных поставок. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России дал подробные разъяснения Папе Римскому касательно ситуации в Алешках. Путин поддержал намерение Ватикана содействовать созданию условий для обеспечения безопасности населения города и организации жизненно важных поставок.





С призывом срочно обеспечить гуманитарный доступ в Алешки в Херсонской области выступала Европейская комиссия. В заявлении ЕК говорилось, что около 2 тыс. жителей города не имеют доступа к еде, воде, лекарствам и помощи, такая ситуация является неприемлемой.





Тем временем губернатор Херсонской области сообщал, что никаких предложений по помощи жителям Алешек от международных организаций не поступало.





"Отношение организаций, устав которых обязывает их действовать в интересах людей, остается на их совести. Кроме как поговорить красиво и каждому выразить возмущение по поводу того, что происходит, больше ничего нет. Никаких предложений о помощи нет", - заявил Сальдо, комментируя реакцию международного сообщества на ситуацию в Алешках. Он также подчеркнул готовность принять помощь, если она будет предложена.





Чем помогла Мелания Трамп?





О том, что супруга президента США Мелания Трамп выразила готовность подключиться к помощи жителям Алешек, стало известно 10 октября.





"В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп", - сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам разговора президентов РФ и США.





О контактах с командой Мелании Трамп сообщила и Лантратова. "Ради спасения мирных жителей необходимо снять украинскую блокаду Алешек. Люди все еще отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые, женщины, дети. По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп", - сообщила Лантратова.

В последующие дни контакты с американской стороной продолжились. Об этом, в частности, заявляла руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Сейчас идут переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи", - сообщила Жданова во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.





А 23 октября Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось, что Мелания Трамп содействовала договоренностям о прекращении огня в городе Алешки для проведения гуманитарной операции. "Страны согласились прекратить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный безопасный коридор, - говорилось в заявлении. - Первая леди в официальном статусе эксклюзивного посредника инициировала консультации с обеими странами и согласовала со сторонами цели договоренностей, технические моменты, сроки, процедуры и условия".





О том, что представители России и Украины взаимодействуют с Меланией Трамп по вопросам гуманитарного характера, заявил и президент США. "Она хочет спасти детей. Она уделяет этому все внимание. И обе стороны взаимодействуют с ней, так что это очень хорошая работа", - сообщил Дональд Трамп.





Президент США также допустил, что его супруга в будущем может активнее участвовать в контактах, касающихся России и Украины.





Тем временем сама Мелания в беседе с журналистами выразила надежду, что "все пойдет по плану", а также допустила, что и сама может посетить Украину.





"Режим тишины" - как организован?





В рамках договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках российские и украинские военные ввели "режим тишины" в районе населенного пункта. Он начал действовать с 4 утра 27 октября и должен продлиться до 22.59 1 ноября.





Начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов проинформировал, что ВС РФ организуют инженерную разведку и обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в Алешки для доставки социально важных грузов.





"Приоритетом для нас сейчас выступает оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона. Прежде всего важно уточнить потребности людей и организовать доставку продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и всего самого необходимого", - заявила в свою очередь Лантратова.





Она также сообщила, что людям, которые захотят покинуть зону боевых действий, будет обеспечен безопасный выезд.





Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что договорилась с детским омбудсменом в Херсонской области Ириной Кравченко об оказании помощи эвакуирующимся из Алешек семьям с детьми, сообщает ТАСС. "Поможем с получением медицинской помощи, обеспечением более комфортным временным жильем и всем необходимым", - сообщила Львова-Белова.





Готовность соблюдать режим прекращения огня в районе Алешек и реализовать поставленные задачи ради помощи гражданскому населению подтвердила и украинская сторона. Об этом, в частности, говорилось в заявлении Генштаба ВСУ.





"Согласно договоренностям, представители России и Украины будут посещать жителей Алешек на дому, чтобы определить, какая помощь им необходима. Гражданским, желающим покинуть город, предоставят транспорт и организуют эвакуацию по безопасному коридору. Местом назначения они смогут выбрать Россию или Украину", - сообщило украинское издание "Страна".





По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, режим прекращения огня распространяется не только на Алешки, но и на другие районы Херсонской области и соседние регионы, через которые пройдут гуманитарные маршруты.





Он также отметил, что гуманитарная операция будет сложной и пройдет в несколько этапов. На первом этапе - разминирование дорог, ведущих к городу. Затем доставка гуманитарной помощи - продуктов, питьевой воды и лекарств, а также обеспечение всем необходимым местной больницы. Следующим шагом станет организация выезда из Алешек всех желающих.





Лубинец отметил, что Украина предложила несколько новых инициатив, которые уже поддержала и Россия.





За выполнением договоренностей будут следить представители Украины, США и РФ.





Что сейчас происходит в Алешках?





На данный момент известно, что нарушений "режима тишины" не зафиксировано, гуманитарная операция идет по плану.





"Очень важно, чтобы достигнутые договоренности соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержки", - заявила Лантратова.





О соблюдении условий "режима тишины" сообщает и уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец, который ранее выехал в район проведения гуманитарной операции. "Я продолжу информировать общество о новостях, учитывая прежде всего безопасность гражданских лиц в Алешках и выполнение установленных договоренностей", - заявил Лубинец.

Российский и украинский омбудсмены работают сообща при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. "Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", - заявила Лантратова. Российский и украинский омбудсмены работают сообща при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. "Продолжаем совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", - заявила Лантратова.





О том, что опыт совместной гуманитарной операции России, Украины и США для жителей Алешек может стать первым шагом к взаимопониманию на человеческом уровне, заявил Сальдо. "Это действительно может быть очень хорошим примером и шагом вперед к достижению взаимопонимания на человеческом уровне, - сказал губернатор. - Одно дело - военные дела, другое дело - люди, которые живут и продолжают жить там".





Тем временем в Кремле заявили, что договоренности по проведению гуманитарной операции в Алешках могут стать прецедентом для проведения аналогичных миссий на других участках.

"Тем более, когда речь идет о непосредственном, очень позитивном, координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны, американских переговорщиков, первой леди США Мелании Трамп. Мы высоко ценим эти усилия, и, конечно, это может стать прецедентом", - сказал Песков.-0-



