Акции Tesla и SpaceX упали на 15% после победы демократов





По сведениям издания, Маск потратил значительные средства на поддержку республиканцев в ходе избирательной кампании, их поражение создало дополнительные риски для его компаний. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, что может привести к ужесточению регулирования деятельности предприятий предпринимателя.





Одним из главных поводов для беспокойства инвесторов стали перспективы возможного слияния Tesla и SpaceX. Ранее ожидания такой сделки способствовали росту интереса к акциям компаний, однако теперь демократы могут усилить антимонопольный контроль за переговорами. Кроме того, Конгресс может вызвать Маска для дачи показаний в связи с сообщениями об ограничении работы спутниковой системы Starlink в Украине.





Акции SpaceX также оказались под давлением на фоне масштабной распродажи ценных бумаг компаний, связанных с искусственным интеллектом и инфраструктурой центров обработки данных. В четверг индекс Nasdaq 100 снизился на 6%, а биржевой фонд iShares Semiconductor ETF двигался к худшему дневному результату с 2020 года.





Как отмечает Business Insider, инвесторы опасаются, что демократы ужесточат надзор за строительством и эксплуатацией центров обработки данных, а это может негативно сказаться на планах SpaceX в области искусственного интеллекта. Особое значение имеет переход под контроль демократов ряда штатов, включая Джорджию и Техас, где активно развивается соответствующая инфраструктура.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упали примерно на 15% за два дня после победы демократов на промежуточных выборах в США. Об этом сообщил портал Business Insider, отметив, что инвесторы опасаются усиления контроля над бизнесом Маска со стороны Конгресса, пишет ТАСС.