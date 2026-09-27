Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 Министры 18 стран ЕС согласовали план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции В мире
17:41 От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха  Общество
17:23 Токаев поручил создать армию нового образца В мире
17:15 Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже Спорт
17:09 "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности Общество
16:58 Хоккеисты "Динамо-Шинника" добыли первую выездную победу в сезоне МХЛ Спорт
16:51 Беспилотники повстанческого движения в Судане атаковали крупное нефтехранилище В мире
16:47 От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026 Экономика
16:39 Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске Общество
16:37 "Лида" выиграла третий матч подряд в хоккейной экстралиге Спорт
16:12 Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме В мире
16:09 Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго" Регионы
16:08 Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк Политика
16:02 ГАИ предупреждает о росте транспортных потоков в районе "Минск-Арены" 28 сентября Регионы
15:41 Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета В мире
15:27 "Угрожает убить маму". В Минске девочка вызвала милицию на отца-дебошира Регионы
15:11 В Гродненской области активно убирают кукурузу Регионы
15:07 Побили личные рекорды. Определены победители самой тяжелой дистанции Могилевского марафона Регионы
15:00 Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента Президент
14:58 Шайба белоруса Чезганова не помогла "Адмиралу" прервать серию неудач в КХЛ Спорт
14:46 Есть ли различия в восприятии Дня народного единства у разных поколений? Общество
14:19 Сильные дожди в Индии привели к гибели 56 человек В мире
14:02 Белоруски завоевали бронзу в группе на ЧМ по спортивной акробатике Спорт
13:59 Жительница Речицы распространяла насвай, ее задержали Регионы
13:54 Авария на теплосетях произошла по ул.Жуковского в Минске Регионы
13:38 "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках Экономика
13:21 Мастер в Витебской области обслуживал свою машину за счет сельхозпредприятия Регионы
13:13 Понедельник порадует теплом. По юго-западу Беларуси 28 сентября будет до +22°С Общество
12:49 Встреча Путина с главами Китая и США на саммите АТЭС не исключается - Песков В мире
12:38 В России начались совместные учения сил ОДКБ В мире
Все новости
Все новости

Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
27 сентября 2026, 16:12

Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме

Фото pixabay
Фото pixabay
Фото pixabay
27 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Акции против курса Нидерландов на милитаризацию и за мир с Россией проходят в центре Амстердам, сообщает ТАСС.

Протест против "военной лихорадки" в королевстве собрал около 1 тыс. человек.

Участники акции, организованной пацифистским движением "Народы за мир", призывают власти Нидерландов остановить поставки вооружений Украине и восстанавливать отношения с РФ. Рядом с площадкой активистов движения висят плакаты "Нет войне с Россией", "Прекратите вооружать Украину и Израиль", "Нет вооружениям - за мир". На установленном рядом экране демонстрируются материалы, напоминающие о расширении НАТО на восток после распада СССР и роли западных стран в разжигании вооруженных конфликтов. Некоторые из пришедших на акцию держат плакаты с лозунгами против "бусификации" - насильной мобилизации украинских мужчин.

Вторая акция была организована объединением "Новое мирное движение". Многие ее участники принесли с собой флаги Палестины, Ливана и Ирана, а также знамена профсоюзных и левых организаций с пацифистской символикой. Со сцены перед собравшимися выступают представители общественных движений, призывающие остановить курс нидерландских властей на милитаризацию. После митинга на площади Дам протестующие пройдут маршем по центральным улицам Амстердама.

Одной из основных тем протестов стало неприятие курса на "военизацию" Нидерландов. Организаторы акций активно раздают собравшимся листовки с призывом остановить принятие в Нидерландах закона о готовности к обороне. Как подчеркивают активисты, эта законодательная инициатива в случае принятия значительно расширит полномочия армии и силовых структур, в том числе в вопросах проведения учений и сбора личных данных граждан, а также ограничит возможности муниципальных властей и жителей страны влиять на связанные с военной политикой решения.

Значительное внимание уделяется и ядерному разоружению. Распространяются листовки с призывом "уничтожить ядерное оружие, прежде чем оно уничтожит человечество". Их авторы требуют добиваться вывода ядерных установок США из Нидерландов и присоединения страны к Договору о запрещении ядерного оружия. На плакатах участников также можно увидеть надписи "Требуем мира немедленно!" и "Остановите военную машину". Десятки человек держат растяжку "Ни цента для НАТО".

Во внешней политике Нидерландов протестующие призывают делать упор на продвижение разоружения, дипломатию и деэскалацию. В своих манифестах они напоминают, что раздувание военного бюджета и гонка вооружений лишь повышают риск дальнейшей эскалации множества международных конфликтов.-0-
Теги
Нидерланды
Новости рубрики В мире
Фото из архива РИА Новости Министры 18 стран ЕС согласовали план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции
Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива пресс-службы президента Республики Казахстан Токаев поручил создать армию нового образца
Скриншот видео Беспилотники повстанческого движения в Судане атаковали крупное нефтехранилище
Фото ТАСС Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета
Скриншот видео rbc.ru Сильные дожди в Индии привели к гибели 56 человек
Фото life.ru Встреча Путина с главами Китая и США на саммите АТЭС не исключается - Песков
  • Главная
  • Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме
    • Главное
    Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента
    Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси
    Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк
    Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси
    Топ-новости
    "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
    "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках
    Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
    От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026
    Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба
    Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже
    Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго"
    От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
    На старт от мала до велика: в Могилеве проходит международный марафон
    Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня
    Участники учений ОДКБ завершили перегруппировку в Россию
    Белорусские акробаты вошли в топ-5 в группе на чемпионате мира в Италии
    Есть ли силы, которые опосредовано влияют на вооруженный конфликт в Иране, пояснила политолог
    "Зубр-фест" в Беловежской пуще сделают традиционным
    Спецпроект для аграриев и флагманские модели для выставки. На "Гомсельмаше" поделились ближайшими планами
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.