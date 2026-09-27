Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме





Протест против "военной лихорадки" в королевстве собрал около 1 тыс. человек.





Участники акции, организованной пацифистским движением "Народы за мир", призывают власти Нидерландов остановить поставки вооружений Украине и восстанавливать отношения с РФ. Рядом с площадкой активистов движения висят плакаты "Нет войне с Россией", "Прекратите вооружать Украину и Израиль", "Нет вооружениям - за мир". На установленном рядом экране демонстрируются материалы, напоминающие о расширении НАТО на восток после распада СССР и роли западных стран в разжигании вооруженных конфликтов. Некоторые из пришедших на акцию держат плакаты с лозунгами против "бусификации" - насильной мобилизации украинских мужчин.





Вторая акция была организована объединением "Новое мирное движение". Многие ее участники принесли с собой флаги Палестины, Ливана и Ирана, а также знамена профсоюзных и левых организаций с пацифистской символикой. Со сцены перед собравшимися выступают представители общественных движений, призывающие остановить курс нидерландских властей на милитаризацию. После митинга на площади Дам протестующие пройдут маршем по центральным улицам Амстердама.





Одной из основных тем протестов стало неприятие курса на "военизацию" Нидерландов. Организаторы акций активно раздают собравшимся листовки с призывом остановить принятие в Нидерландах закона о готовности к обороне. Как подчеркивают активисты, эта законодательная инициатива в случае принятия значительно расширит полномочия армии и силовых структур, в том числе в вопросах проведения учений и сбора личных данных граждан, а также ограничит возможности муниципальных властей и жителей страны влиять на связанные с военной политикой решения.





Значительное внимание уделяется и ядерному разоружению. Распространяются листовки с призывом "уничтожить ядерное оружие, прежде чем оно уничтожит человечество". Их авторы требуют добиваться вывода ядерных установок США из Нидерландов и присоединения страны к Договору о запрещении ядерного оружия. На плакатах участников также можно увидеть надписи "Требуем мира немедленно!" и "Остановите военную машину". Десятки человек держат растяжку "Ни цента для НАТО".





Во внешней политике Нидерландов протестующие призывают делать упор на продвижение разоружения, дипломатию и деэскалацию. В своих манифестах они напоминают, что раздувание военного бюджета и гонка вооружений лишь повышают риск дальнейшей эскалации множества международных конфликтов.-0-

27 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Акции против курса Нидерландов на милитаризацию и за мир с Россией проходят в центре Амстердам, сообщает ТАСС.