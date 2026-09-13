"Акцент на инклюзивности при внедрении технологий". Моди прокомментировал принципы БРИКС 

12-13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-





Фото Андрея Синявского

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРИКС делает акцент на инклюзивности технологий, чтобы они не становились инструментом давления. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии заседание лидеров стран объединения и государств-партнеров в формате "аутрич", сообщает ТАСС.По мнению Моди, использование технологий и критически важных видов минерального сырья в качестве инструмента давления может замедлить наш общий прогресс. "Именно поэтому мы делаем особый акцент на инклюзивности при внедрении технологий", - указал он.Отмечая ключевые инициативы, индийский премьер подчеркнул, что рамочная программа сотрудничества стран БРИКС в сфере логистических цепочек поставок поможет сделать их более надежными и устойчивыми."В рамках инициативы по развитию инноваций сеть инкубаторов БРИКС объединит наши стартапы и инкубаторы. Мы выступили с предложением о создании Фонда инноваций для стартапов БРИКС с целью поддержки инновационных и масштабируемых решений. Сеть БРИКС по цифровому сельскому хозяйству откроет новые возможности для аграриев: благодаря этой инициативе искусственный интеллект, геопространственные технологии и цифровая общественная инфраструктура будут ориентированы на реальные потребности сельхозпроизводителей", - указал он.Нарендра Моди акцентировал: в рамках БРИКС особое внимание уделяется балансу между развитием человеческого потенциала и состоянием окружающей среды. И уже есть определенные успехи по этому направлению. "Мы создали Цифровой центр компетенций БРИКС по вопросам интеллектуальных энергосетей и систем накопления энергии, который поможет сделать наши системы экологически чистой энергетики более надежными, эффективными и доступными", - подчеркнул он."Центры компетенций в области агроэкологии и регенеративного сельского хозяйства обеспечат интеграцию традиционных знаний с достижениями современной науки. Кроме того, принципы, разработанные для адаптации к изменению климата на уровне местных сообществ, утвердят знания коренных народов в качестве важнейшей основы для принятия мер по борьбе с изменением климата", - обозначил индийский премьер.