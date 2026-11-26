26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Agence France-Presse подверглось хакерской атаке, из-за чего одна из его новостных платформ оказалась временно недоступна для подписчиков. Об этом сообщает ТАСС.



"Этой ночью после 01.30 по парижскому времени (03.30 по минскому времени) AFP подверглось кибератаке. Она была направлена против AFP Forum - одной из платформ, на которой наши клиенты просматривают и скачивают наши материалы", - сообщило агентство.



Агентство отмечает, что после обнаружения несанкционированного доступа специалисты по цифровой безопасности изолировали ресурс. В качестве меры предосторожности доступ к нему был закрыт до выяснения всех обстоятельств произошедшего. "На данном этапе у нас нет никакой информации о том, кто стоит за этой атакой", - констатировало агентство.-0-