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Африка больше не потерпит колониальную модель использования своих природных ресурсов - президент Ганы 

Опубликовано:

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В мире
25 сентября 2026, 12:14

Африка больше не потерпит колониальную модель использования своих природных ресурсов - президент Ганы 

Джон Драмани Махама. Фото un.org
Джон Драмани Махама. Фото un.org
Джон Драмани Махама. Фото un.org
25 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Африка больше не потерпит колониальную модель использования своих природных богатств. Об этом заявил президент Ганы Джон Драмани Махама в ходе выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Хочу предупредить: Африка не останется пассивной ареной для новой борьбы за ресурсы. Добыча стратегически важных полезных ископаемых в Африке не должна повторять практику эксплуатации колониальной эпохи. Мы будем перерабатывать наши ресурсы у себя дома. Мы создадим местные производства, обеспечивающие достойные рабочие места для нашей молодежи. И мы сохраним стоимость наших природных ресурсов внутри Африки", - подчеркнул Махама. Он также добавил, что Африка добивается равноправного партнерства, основанного на взаимном уважении.

Лидер Ганы призвал мировое сообщество перейти от символических жестов к реальным действиям и демонтировать то, что он назвал "устойчивыми механизмами эксплуатации", которые продолжают держать Африку и страны Глобального Юга в подчинении. В числе этих механизмов он назвал несправедливую торговлю, хищническую добычу ресурсов и существующую глобальную финансовую архитектуру, которая сдерживает развитие Африки.

Джон Драмани Махама обратил внимание, что развивающиеся страны и государства Глобального Юга берут кредиты под процентные ставки, которые в восемь раз превышают ставки для промышленно развитых стран. По его словам, африканские государства, пострадавшие от климатических катастроф, вынуждены брать на себя непосильные долги для восстановления после наводнений и засух, причиной которых они не являлись. "Правительства вынуждены делать трагический выбор: обслуживать грабительские долги или заботиться о своем народе. Мы требуем реформ. Нам необходимо долгосрочное, доступное и льготное финансирование, которое позволило бы развивающимся экономикам инвестировать в человеческий капитал, индустриализацию и адаптацию к изменению климата", - подчеркнул Махама. 

Президент Ганы также поднял вопрос о репарациях со стороны бывших колониальных держав, заметив, что структурные последствия рабства продолжают поддерживать существующее в мире неравенство. "Подлинное возмещение ущерба требует структурных преобразований, - сказал он. - Необходимо демонтировать устойчивые механизмы эксплуатации: несправедливую мировую торговлю, хищническую добычу ресурсов, дискриминационные кредитные рейтинги, непосильное долговое бремя стран Глобального Юга, а также продолжающийся вывоз сырья из Африки, в то время как реальная добавленная стоимость создается и рабочие места появляются в других регионах".-0- 
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