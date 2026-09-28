28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за вулканического пепла аэропорт Катания-Фонтанаросса на Сицилии полностью закрыт с 26 сентября. Рейсы на остров и с острова отменяются или перенаправляются, а тысячи пассажиров не могут покинуть Сицилию. Об этом сообщает издание Bild.
Этна выбрасывает из северо-восточного кратера огромные облака пепла, поднимающиеся на высоту до 4 км. Вулканический пепел опасен для самолетов: он не только ухудшает видимость, но и может попасть в двигатели и привести к их повреждению.
Пока неизвестно, когда аэропорт возобновит работу. Его закрытие продлено как минимум до полуночи понедельника, а ограничения могут сохраниться и во вторник. При этом вулканологи не ожидают мощного взрывного извержения.
Последний раз аэропорт Катании закрывали в августе - тогда самый высокий действующий вулкан Европы тоже начал выбрасывать пепел и дым.-0-
В мире
28 сентября 2026, 19:03
Аэропорт в Сицилии экстренно отменяет рейсы из-за извержения вулкана Этна
Фото Агентства Анадолу
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