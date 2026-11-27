



Фронмайер отметил, что Германия не обязана принимать сотни тысяч новых беженцев и в случае прихода АдГ к власти границы страны были бы закрыты. По его словам, "задача немецкого политика - не решать проблемы Украины".





Представитель АдГ выступил за возвращение на родину украинцев, которые уже находятся на территории Германии. Политик связал это в том числе с нехваткой личного состава в украинской армии.





Фронмайер также повторил требование партии прекратить многомиллиардную финансовую помощь Киеву, задавшись вопросом о том, должна ли ФРГ нести ответственность за весь мир.





Согласно данным статистического агентства Евростат, в Германии сейчас проживают 1,3 млн украинцев. Это около трети всего количества украинских беженцев в странах ЕС.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель руководителя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил о необходимости закрыть границы ФРГ для украинских беженцев и репатриировать уже прибывших граждан Украины. Об этом информирует издание Bild.