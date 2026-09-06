АдГ уверенно побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), согласно опубликованным после закрытия избирательных участков данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах в ландтаг (парламент) земли Саксония-Анхальт. Об этом сообщает портал Tagesschau.



По прогнозу телеканала ARD, АдГ получает 44,5% голосов. Отмечается, что это ее лучший результат за всю историю выборов в земельные палаты. Христианско-демократический союз значительно отстает и имеет исторически низкий рейтинг в 18,5% голосов. Левая партия набирает 9,5% голосов. За ней следуют "Зеленые" с 9% голосов, опережая СДПГ, которую поддержали только 8% избирателей.



Около 2130 избирательных участков закрылись в 18.00 по местному времени. Право голоса имели почти 1,7 млн человек.-0-