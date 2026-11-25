25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на дебатах в Бундестаге призвала снова поставить экономику ФРГ на ноги с помощью дешевой энергии, включая закупки нефти и газа у России. Об этом сообщает РИА Новости.
"И самое главное - дешевая энергия: возврат к атомной энергетике, закупка природного газа и нефти там, где они дешевле всего, в том числе в России", - заявила Вайдель на дебатах по бюджету, говоря о планах АдГ по выведению Германии из кризиса.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в парламенте чуть ранее в ходе второго чтения проекта бюджета на 2027 год, признал кризисное положение страны и предупредил о необходимости сокращения госрасходов. По его словам, немцы больше не смогут получать за счет налоговых средств все то, к чему давно привыкли. "У нас больше нет денег на все. Всем нам придется отказаться от некоторых вещей", - сказал глава правительства. Оппозиция обвиняет правительство Мерца в том, что на фоне экономического кризиса, сокращения отдельных социальных расходов и роста государственного долга Германия продолжает выделять Украине многомиллиардную финансовую помощь.
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт выступила за отставку немецкого правительства под руководством Мерца, обвинив власти в пренебрежении интересами своих граждан ради финансирования Киева.
Согласно недавнему опросу социологического института Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv, работой канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 88% респондентов.-0-
В мире
25 ноября 2026, 18:16
АдГ призвала поставить экономику Германии на ноги с помощью дешевой энергии
Фото Reuters
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