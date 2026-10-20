АдГ подверглась масштабной кибератаке, в сеть попало более 400 тыс. электронных писем - СМИ 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала объектом массированной хакерской атаки, в результате которой в интернет попали более 400 тыс. электронных писем членов партии и их личные данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.



Как отметили в публикации СМИ, неизвестные взломали почтовые ящики партии и опубликовали письма в интернете в количестве 421 179. Издание дополнило, что в сеть также попали удостоверения личности, банковские выписки и иные личные данные членов районных отделений партии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.



Представитель АдГ в комментарии газете подтвердил факт хакерской атаки и добавил, что ей подверглись электронные ящики членов партии, многие из которых уже много лет не используются. По его словам, атаку быстро устранили, пострадавшие лица были об этом оповещены. Информация относительно подлинности опубликованных данных не приводится.-0-