20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованные телеканалом ARD, сообщает ТАСС.
АдГ получает около 37% голосов, социал-демократы (СДПГ) - 35,5%. Левая партия набирает около 7,5%, Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца набирает всего 5,5%. Столько же получает партия "Зеленые". BSW набирает около 5% и находится на грани прохождения в земельный парламент.
Результат ХДС стал худшим результатом для консерваторов за всю историю их участия в земельных выборах. "Мы не можем приукрашивать результат в Мекленбурге - Передней Померании - это катастрофа", - сказал канцлер журналистам на пресс-конференции в Берлине. По его словам, больше нельзя возвращаться "в старые добрые времена".
В то же время Мерц намерен остаться на постах председателя ХДС и канцлера. "Я хочу продвинуть вперед нашу страну", - сказал он. "То, что сейчас нужно делать, требует твердости, стойкости и терпения. Я привнесу это как председатель ХДС и прежде всего как канцлер нашей страны", - добавил Мерц.
20 сентября в Германии прошли выборы в Палату депутатов Берлина и ландтаг федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.-0-
В мире
20 сентября 2026, 20:34
АдГ лидирует на выборах в Мекленбурге-Передней Померании, Мерц назвал результат ХДС катастрофой
Фото AP Photo
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