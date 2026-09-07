25 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Кабо-Верде

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус съехал с дороги и рухнул с крутого склона в субботу на острове Фого в Кабо-Верде, в результате по меньшей мере 25 человек погибли, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление президента страны Жозе Марию Невеш.



По данным местного информационного агентства Inforpress, авария произошла на дороге между населенными пунктами Ша-даш-Калдейраш и Кампанаш-ди-Сима в северной высокогорной части муниципалитета Сан-Филипе. Автобус съехал с дороги и рухнул с обрыва высотой около 30 метров.



Сообщается, что в автобусе в основном находились ученики средних школ из Куррал-Гранде и Понта-Верде. Водитель также погиб, передает Inforpress.



Причина аварии выясняется.-0-