20 человек оказались заблокированы на 126-метровой телебашне из-за поломки лифта в Берлине

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 человек оказались заблокированы высоко над Берлином в пятницу вечером после того, как вышел из строя лифт городской радиобашни Funkturm. Около 15 посетителей оказались заперты в ресторане, а еще четверо - на смотровой площадке бывшей передающей башни столицы, пишет DPA со ссылкой на пожарную службу.



В конце концов пожарные вывели посетителей ресторана вниз по лестнице, рассказал представитель службы. Одного человека с ограниченной подвижностью спустили с помощью эвакуационного кресла.



Посетители, оказавшиеся выше - на смотровой площадке радиобашни примерно в 126 м над землей, - не могли воспользоваться аварийной лестницей, поскольку она насчитывает несколько сотен ступеней. Спасатели рассматривали различные варианты эвакуации, в том числе с использованием подъемного крана, сообщил представитель пожарной службы.



Однако в итоге производителю лифта удалось активировать систему в аварийном режиме. Благодаря этому люди смогли спуститься на землю с пониженной скоростью.



По словам представителя пожарной службы, операция продолжалась около полутора часов. При этом оставалось неизвестным, как долго посетители уже находились в ловушке до того, как около 21:40 по местному времени позвонили в экстренные службы.-0-